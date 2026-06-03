A la espera de confirmar el recinto donde jugarán la revancha con los xeneizes, ya se conocen las fechas en las que buscarán el pase a los octavos de final.

Ya es oficial. La CONMEBOL entregó la programación de los duelos de Playoffs en Copa Sudamericana, en busca de meterse en los octavos de final, donde nuestro único representante O’Higgins se medirá nada menos que con Boca Juniors.

Según la reglamentación de esta etapa del certamen continental, el cuadro que cae desde Libertadores es quien hará de local en el duelo de ida, en este caso el xeneize tras caer ante Universidad Católica. Mientras que en la revancha, quien quedó segundo en su zona de este torneo será dueño de casa.

Por más que desde O’Higgins afirmaron que van a luchar para que el duelo con Boca se dispute en el Estadio “El Teniente”de Rancagua, a la hora de entregar la programación de Sudamericana, la CONMEBOL confirmó que el recinto está “por definirse“.

ver también O’Higgins le avisa a Boca que no piensa soltar la localía en Rancagua: “Ahora depende de Conmebol”

¿Cuándo se juega la serie entre O’Higgins y Boca?

El encuentro de ida entre celestes y bosteros se disputará en el horario estelar del jueves 23 de julio, es decir, a partir de las 20:30 horas en el Estadio “La Bombonera” de Buenos Aires. Será el primer juego que tendrán los trasandinos tras un receso de casi mes y medio durante el Mundial.

Mientras que la revancha entre O’Higgins y Boca por los Playoffs de Copa Sudamericana se jugará una semana después, es decir, el jueves 30 en el mismo horario. Si la CONMEBOL no aprueba Rancagua, la primera opción para recibir el duelo es el Estadio Nacional.

Cabe recordar que en caso de empate en el marcador global de la serie, habrá definición por penales. Quien pase a los octavos de final en “La Gran Conquista” se medirá contra una de las sorpresas del torneo, Recoleta de Paraguay.

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En síntesis

O’Higgins jugará ante Boca Juniors en los Playoffs de la Copa Sudamericana.

en los Playoffs de la Copa Sudamericana. La ida será el 23 de julio en La Bombonera y la vuelta se disputará el día 30.

en La Bombonera y la vuelta se disputará el día 30. Conmebol dejó “por definir” la sede de la revancha ante la duda con Rancagua.

¿Cuándo juegan los celestes?

Con el pase ya asegurado a semifinales en Copa de la Liga, por la última fecha del Grupo C, el Capo de Provincia recibirá a Palestino en el Estadio “El Teniente” este domingo 7 de junio a las 18:00 horas.

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