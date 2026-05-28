Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Copa Libertadores

Minuto a minuto: la Católica visita a Boca en una “final” por Copa Libertadores en La Bombonera

La UC busca ratificar el primer lugar del grupo y meterse en octavos de final de la Copa Libertadores: Los Cruzados afrontan una trascendental final en La Bombonera.

Por Diego Jeria

Sigue a Redgol en Google!
Final por el paso a octavos de Copa Libertadores: la UC visita a Boca.
© Getty ImagesFinal por el paso a octavos de Copa Libertadores: la UC visita a Boca.

Universidad Católica visita a Boca Juniors en el estadio La Bombonera, por la sexta y última fecha del Grupo D de la Copa Libertadores 2026. El duelo es una verdadera final por el paso a los octavos de final del torneo.

El lloriqueo de Boca Juniors en la previa de la “final” contra la Católica ejercer presión

ver también

El lloriqueo de Boca Juniors en la previa de la “final” contra la Católica ejercer presión

La UC llega puntera del grupo, pero obligada a ganar para no pasar sustos. Es que Boca busca trepar del tercer lugar, mientras en paralelo el Cruzeiro intentará quedarse con el primer lugar de la tabla contra Barcelona de Ecuador.

La Católica y Boca se pelean la clasificación en Copa Libertadores.

La Católica y Boca se pelean la clasificación en Copa Libertadores.

Asimismo, en el peor de los casos, la Católica tendrá que conformarse con el paso al repechaje de la Copa Sudamericana, pero los dirigidos por Daniel Garnero buscan al menos el segundo lugar para meterse en la siguiente ronda de la Libertadores.

Católica y el día que ganaron a Boca en “La Bombonera”: Con Maradona y Riquelme juntos

ver también

Católica y el día que ganaron a Boca en “La Bombonera”: Con Maradona y Riquelme juntos

Minuto a minuto: Boca Juniors vs. U. Católica.

Publicidad

Volvió a llegar Boca: 0-0

21'.- Otra vez Boca: Marco Pellegrino aprovecha un balón que la UC nunca pudo rechazar y con una media vuelta  remata apenas desviado. Se salvó la UC.

Polémica: Boca pedía penal

12'.- Sebastián Arancibia le dio un agarroncito a Zeballos, que se dejó caer en el área. Wilmar Roldán desestimó los reclamos locales, mientras en la UC exigían tarjeta amarilla, que tampoco vio la luz.

Tweet placeholder

Gol en el otro partido

8'.- Cruzeiro pone más presión al duelo de Boca y la Católica: gol de los brasileños... Matheus Pereira pone el 1-0 contra Barcelona de Ecuador a los 5'.

Así está por ahora la tabla de posiciones:

La primera es de Boca

7'.- Exequiel Zeballos encontró un balón a la entrada del área y su remate sale levemente desviado por alto. Intentó Boca.

Susto en la UC

1'.- Jimmy Martínez recibe un golpe en el rostro y queda algo mareado en la UC, pero regresa al campo de juego. Por su parte, Fernando Zampedri está sin máscara pese a su fractura nasal

Publicidad

COMENZÓ EL PARTIDO

1'.- Pitazo. Boca y la Católica ya juegan en La Bombonera.

Equipos a la cancha

Boca y la UC saltan al césped de La Bombonera. El trascendental duelo empieza en minutos.

También habló Garnero

El DT de la UC

"Estamos muy seguros de nosotros. Llegar con esta posibilidad, en esta instancia y en un grupo tan complicado como el que nos tocó, estamos disfrutando el momento. Esperamos hacer un buen partido", dijo el DT de la UC.

Sobre salir a buscar un empate que también le sirve a la Católica, sentencia que "nosotros no hacemos eso, de hecho nos sale mal. El rival sí te puede llevar a eso durante el partido, pero no es nuestra intención".

Pablas del DT de Boca

Claudio Úbeda habló a minutos del duelo con la transmisión oficial de ESPN.

"Es un partido muy importante para nosotros, define quién sigue a los octavos de final de la Copa Libertadores y estamos en casa", dijo el DT xeneize.

Sentencia que "al destino lo tenemos que ayudar nosotros, seguramente con lo que hagamos en la cancha. Definimos la instancia en el último partido y por suerte nos tocó en casa".

Así se paran los equipos

Las formaciones de Boca y la Católica:

La Católica va con Vicente Bernedo en el arco; Sebastián Arancibia, Branco Ampuero, Juan Ignacio Díaz y Eugenio Mena en defensa; Fernando Zuqui, Jhojan Valencia, Jimmy Martínez y Cristián Cuevas en mediocampo; Clemente Montes y Fernando Zampedri en delantera. DT: Daniel Garnero.

En la banca están Darío Melo y Francisco Valdés; Daniel González, Nicolás L'Huillier, Bernardo Cerezo, Alfred Canales, Agustín Farías, Vicente Cárcamo, Matías Palavecino, Martín Gómez, Diego Corral y Justo Giani.

Boca tiene a Leandro Brey al arco; Malcom Braida, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino y Lautaro Blanco en defensa; Ander Herrera, Leandro Paredes, Milton Delgado; y Tomás Aranda en mediocampo; Exequiel Zeballos y Milton Giménez en ataque. DT: Claudio Úbeda.

Las alternativas xeneizes son Javier García; Marcelo Weigandt, Juan Barinaga, Nicolás Figal, Tomás Belmonte, Williams Alarcón, Kevin Zenón, Agustín Martegani, Alan Velasco, Lucas Janson, Ángel Romero y Miguel Merentiel.

Publicidad

Formación confirmada de Boca

El once titular de Boca contra la Católica.

El antecedente

Repasamos el duelo de la primera fecha entre la Católica y Boca Juniors, con victoria de 1-2 para los argentinos en el estadio Claro Arena.

Parte médico oficial de la UC

La Católica informó la condición de sus bajas para el duelo contra Boca.

-Diego Valencia: cirugía LCA rodilla derecha.
-⁠Tomás Asta-Buruaga: rotura LCA rodilla derecha.
-⁠Jeffrey Sekgota: fractura tobillo operada.
-Gary Medel: desgarro isquiotibiales.
-Juan Francisco Rossel: lesión ocular.

Formación confirmada: ¡atención cruzados!

El once de la UC contra Boca:

Dónde ver Boca-Católica

El partido de la Católica contra Boca Juniors será transmitido por televisión en Chile a través de la señal de ESPN5. De forma online por streaming será emitido por la plataforma de Disney+, exclusivamente en su plan premium.

ESPN 5 según cableoperador:

VTR: 45 (SD) – 859 (HD)
DTV: 625 (SD) – 1625 (HD)
Claro:177 (SD) – 477 (HD)
Entel: 218 (HD)
Movistar: 483 (SD) – 883 (HD)
TU VES: 516 (SD)

Publicidad

Los datos del partido

Boca Juniors y Universidad Católica se enfrentan este jueves 28 de mayo, desde las 20:30 horas de Chile, en el estadio La Bombonera de Buenos Aires. El duelo es válido por la sexta y última fecha del Grupo D de la Copa Libertadores. Arbitrará el polémico réferi colombiano, Wílmar Roldán.

Llegó la UC

El plantel de la Católica arribó a la cancha de Boca para un duelo definitorio: se juegan el paso a octavos de final de la Copa Libertadores.

La Franja ya está en La Bombonera

¡Vamos Católica a ganar!

Boca estrena camiseta

La nueva camiseta que Boca ocupará contra la UC por su aniversario.

Tweet placeholder

Así está la tabla

El Grupo D de la Católica está de muerte súbita a espera de la sexta y última fecha:

Publicidad

Comenzamos la previa

Buenas noches redgoleras y redgoleros. Comenzamos la previa del partidazo entre Boca Juniors y Universidad Católica en La Bombonera. Cruzados y xeneizes se pelean el paso a los octavos de final de la Copa Libertadores. Acompáñanos en la previa y durante el duelo con el marcador y relato minuto a minuto.

Lee también
Formación de Boca: tres cambios para "la final" contra la Católica
Copa Libertadores

Formación de Boca: tres cambios para "la final" contra la Católica

Angustia en Argentina: Messi sale lesionado a días del Mundial
Mundial 2026

Angustia en Argentina: Messi sale lesionado a días del Mundial

Arsenal campeón de Premier: el emotivo saludo y festejo de Alexis
Alexis Sánchez

Arsenal campeón de Premier: el emotivo saludo y festejo de Alexis

Boca y Cruzeiro empatan: la UC queda expectante en su grupo de la Copa
Copa Libertadores

Boca y Cruzeiro empatan: la UC queda expectante en su grupo de la Copa

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo