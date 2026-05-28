La UC busca ratificar el primer lugar del grupo y meterse en octavos de final de la Copa Libertadores: Los Cruzados afrontan una trascendental final en La Bombonera.

Universidad Católica visita a Boca Juniors en el estadio La Bombonera, por la sexta y última fecha del Grupo D de la Copa Libertadores 2026. El duelo es una verdadera final por el paso a los octavos de final del torneo.

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La UC llega puntera del grupo, pero obligada a ganar para no pasar sustos. Es que Boca busca trepar del tercer lugar, mientras en paralelo el Cruzeiro intentará quedarse con el primer lugar de la tabla contra Barcelona de Ecuador.

La Católica y Boca se pelean la clasificación en Copa Libertadores.

Asimismo, en el peor de los casos, la Católica tendrá que conformarse con el paso al repechaje de la Copa Sudamericana, pero los dirigidos por Daniel Garnero buscan al menos el segundo lugar para meterse en la siguiente ronda de la Libertadores.

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Minuto a minuto: Boca Juniors vs. U. Católica.