El jugador busca su salida de River Plate y tanteó terreno con los azules, que escucharon y se entusiasmaron: también fue ofrecido su hermano.

Universidad de Chile comenzó a trabajar en el mercado de fichajes, de manera de poder adelantar los tres refuerzos que puede incorporar para potenciar el plantel de Fernando Gago.

En ese sentido, se destapó una reunión que hubo por un defensor clave para el entrenador argentino, que negocia para quedar libre desde River Plate en Argentina.

Se trata de Paulo Díaz, donde su representante ya le hizo saber a la dirigencia de Azul Azul el deseo de poder venir a la U, aunque hubo un inconveniente en las conversaciones.

Paulo Díaz mira a la U como su próximo equipo. Foto: MarcoÊVazquez/Photosport

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Paulo Díaz quiere venir a U de Chile: “Tiene un cariño especial”

Así, al menos, lo detalló el periodista Cristián Caamaño en Deportes en Agricultura, quien entregó antecedentes de la reunión de Universidad de Chile y el representante de Paulo Díaz.

“Le planteó a su entorno ver la posibilidad de Chile, pese a tener ofertas de México, pero quiso preguntar en la U, donde tiene un cariño especial. Hubo una reunión especial, conocieron situación, pero la U está lejos de igualar el pase, pero hay voluntad para un acuerdo“, explicó.

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Dentro de la conversación incluso se puso sobre la mesa el nombre de Nicolás Díaz, pero desde la U hicieron saber que el nombre interesado es el que será un ex River Plate.

“En esta misa reunión se consultó si les interesa Nicolás Díaz, el hermano, pero la U le interesa Paulo, que podría ser fundamental para Gago, es líder para la defensa”, profundizó.

Paulo Díaz no ha sido considerado por River en la temporada 2026. Foto: MarcoÊVazquez/Photosport

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El sueldo que separa a Paulo Díaz de U de Chile

Paulo Díaz maneja un sueldo a nivel europeo que complica a River Plate, incluso a otros equipos que lo buscaron al inicio de la temporada, algo que ya saben en Universidad de Chile.

“Por ahora el tema sueldo es inabordable, salvo un esfuerzo sobrehumano, también para bajar expectativas por la situación de Alexis, porque la U tiene un techo mas bajo que Colo Colo, lo que puede hacer cambiar las reglas del juego”, explicó Caamaño.

En ese sentido, deja en claro que “el interés es real, pero el tema económico se ve complicado por el plan de sueldos que tiene la U”, pero que incluso seguirán conversando para ver la opción.

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“Quedaron las puertas abiertas, hay interés de ambas partes, pero económicamente es diferencia brutal, con un sueldo europeo, y hoy la U paga sueldos bastante lejanos incluso a otros países”, finalizó.