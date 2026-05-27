Sabiendo que eran dirigidos por las mismas personas, revelan que no les importaba mandar a la U a Primera B para seguir con su plan.

Los líos dirigenciales están en llamas en la concesionaria Azul Azul, lo que ha salpicado y golpeado a Universidad de Chile con la investigación del caso Sartor, primero con Michael Clark y ahora con José Ramón Correa.

Uno que sacó la voz esta jornada fue Juan Pablo Pavez, ex director disidente al bloque de Michael Clark, quien en el programa “Pauta de Juego” confirmó situaciones que pasaron en la interna y que declaró en fiscalía.

Uno de ellos fue que Manuel Mayo no se podía meter cuando los refuerzos venían de Huachipato, porque esos temas sólo lo veía Michael Clark y sus cercanos.

Pero hubo un dato que llamó la atención, donde deja sobre la mesa que hubo un momento que el ex dueño de Huachipato, Victoriano Cerda, trató de hacer descender a la U y le dio lo mismo.

Juan Pablo Pavez contó nuevos detalles del nexo de la U con Huachipato. Foto: Rayando el CDA.

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Juan Pablo Pavez echa al agua a los dueños tras las sombras en la U

Una caliente entrevista fue la que sostuvo Juan Pablo Pavez como ex director de Azul Azul, además parte de una nueva denuncia en contra de Michael Clark, donde destapan líos de la interna.

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Con el nexo de la U con Huachipato y Ñublense más latente que nunca, el ex disidente en la mesa directiva fue claro en decir que gente que manda en la U en las sombras, no le importó incluso mandar al descenso al club para salvarse.

“Yo de verdad me pongo la mano en el corazón porque esta gente va y dice ‘nosotros vamos arreglar nuestros líos judiciales y vamos a dejar a la U tranquila’, pero doblaron la apuesta. La transacción de diciembre o enero es decir no me importa nada, doblaron la apuesta, porque en Chile hacemos lo que queremos toda la vida. Sabemos que tienen gente poderosa detrás, pero basta”, explicó.

Si bien no quiso dar el nombre, en el panel recordaron un momento en que Victoriano Cerda al mando de Huachipato se plantó ante la U, pidiendo su descenso, cuando ya tenía que ver con el club en las sombras.

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“Nos trataron de descender por secretaría en los promedios. ¿Quién armó esa reunión entre gallos y media noche? Es delicado el tema. Que hacen en la U ellos, trataron de bajarnos, podrían decir el año anterior se retiraron del campeonato, pero como hinchas, nos trataron de descender. Fue una estructura o un plan siniestro”, destacó.