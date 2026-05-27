Nico Córdova se lo quitó a Suiza y ahora se pone la camiseta de la Roja: “Orgulloso”

El caso de Nils Reichmuth sorprendió en la nómina de la selección y el volante destaca por su gran habilidad en Juan Pinto Durán.

La selección chilena se prepara para lo que será la próxima fecha FIFA en junio y que será la última antes del Mundial. Por lo que la Roja tendrá que asumir el rol de equipo “sparring” para aquellos equipos que afinan los detalles antes del torneo más importante del planeta fútbol.

Así las cosas, Nicolás Córdova no quiere dejar pasar la chance y prueba nuevos nombres para ampliar el abanico de opciones en la selección. Lo que para está instancia permitió la llegada de Nils Riechmuth. El joven de 24 años nació en Suiza, y fue tentado por la selección europea.

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Sin embargo, su madre chilena, fue la clave para el acercamiento de la Roja. Lo que concretó Córdova y hoy -al igual que los casos como Lawrence Vigouroux y Ben Brereton Díaz- son parte de la selección, y todo indica que podrían liderar el próximo proceso.

La estrella del FC Thun ya había enfrentado los medios nacionales y entregó sus sensaciones al llamado por la Roja. “Estoy muy feliz, contento de esta aquí, es un sueño, el equipo me trata muy bien, me hicieron más fácil el primer día”, indicó al canal oficial de la selección.

“Estoy feliz, orgulloso, para representar mi país, la Roja, también estoy contento por mis primos que están felices con esto”, detalló tras sus primeras prácticas con el plantel y bajo el mando de Nicolás Córdova.

Pero ya con el paso de los días logró acoplarse de la mejor manera, y Nils Reichmuth es uno de los puntos destacados en la selección.

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A tal punto que este miércoles realizó una publicación en sus redes recopilando sus primeros momentos en Juan Pinto Durán. En las postales se aprecia con todo el plantel y en los duelos individuales que protagonizó con jugadores como Ignacio Saavedra, Rodrigo Echeverría y Lucas Cepeda.

“Orgulloso de vestir estos colores”, fue su mensaje en redes y de inmediato sumó cientos de me gusta en Instagram y confirmó que cada vez se defiende mejor con el español para ser titular en el equipo que disputará la próxima fecha FIFA.

¿Cuándo juega Chile en la fecha FIFA?

El primer gran desafío de la selección chilena será el próximo sábado 6 de junio a las 13:45 horas. Dicho encuentro está fijado ante nada menos que la selección de Portugal de Cristiano Ronaldo. Tras ello, el 9/6 se mide contra el Congo a las 10:00 horas.

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