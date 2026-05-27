El mediocampista está con la Roja mientras su nombre comienza a sonar con fuerza en un nuevo destino. No fue muy considerado en lo que va de temporada.

Lautaro Millán está con Chile intentando mostrarse para una segunda parte de la temporada en la que puede cambiar de club. El mediocampista no ha tenido mucho protagonismo en Independiente y su nombre comienza a aparecer en carpeta de posibles interesados.

Trabajando con el plantel de la Roja a las órdenes de Nicolás Córdova para los amistosos con Portugal y República Democrática del Congo, el volante ha sido instalado como opción de un club en Argentina. Específicamente de Talleres, donde podría jugar en lo que resta de 2026.

Así lo dieron a conocer al otro lado de la cordillera en las últimas horas, donde remarcaron que su chance de ir a la T toma cada vez más fuerza. De hecho, se espera que esto quede definido una vez finalice la gira con nuestro país.

Lautaro Millán tiene oferta para dejar Independiente luego de la gira con Chile

A Lautaro Millán le puede cambiar por completo su carrera luego de la gira con la selección chilena. El mediocampista puede dejar la concentración de la Roja para irse a un nuevo club ante el poco espacio que le dieron en la primera rueda del 2026 con Independiente.

Lautaro Millán puede dejar Independiente para irse a Talleres luego de la gira con Chle. Foto: Getty Images.

El sitio TyC Sports destapó que el chileno-argentino está en carpeta de otro elenco trasandino para la segunda parte de la temporada. “Talleres ya posó sus ojos en Lautaro Millán”, señalaron de entrada.

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“El juvenil de 20 años está una vez más bajo la mirada de la T quebuscará reforzarse en la mitad de cancha para pelear el Torneo Clausura, que es la única competencia que disputará hasta fin de año“, añadieron.

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En esa misma línea, el citado medio remarcó que en Independiente están dispuestos a conversar por el futuro de Lautaro Millán. “El Rojo no le cierra las puertas a una posible salida en este mercado”.

Desde la llegada de Gustavo Quinteros al elenco trasandino, el volante fue perdiendo espacio hasta casi no ser considerado. Es por ello que una chance de salir es vista con buenos ojos y todo debería definirse una vez regrese de la gira con el Equipo de Todos.

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Lautaro Millán puede irse de Independiente para terminar jugando en Talleres. El mediocampista podría sumarse a la legión chilena en la T, donde ya están Bruno Barticciotto, Matías Catalán y Ulises Ortegoza.

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En resumen, Millán y Chile