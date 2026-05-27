Copa Sudamericana

¿Va por TV? Este es el canal que transmite EN VIVO Audax Italiano vs. Olimpia en Copa Sudamericana

Los Itálicos van por la última fecha del torneo Conmebol.

Por Franccesca Arnechino

Audax Italiano enfrenta a Olimpia por la Fecha 6 de Copa Sudamericana.
Audax Italiano tendrá una visita clave ante Olimpia de Paraguay por la última fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana, con la obligación de sumar de a tres para seguir avanzando en el torneo.

El conjunto Franjeado llega como líder del grupo con 10 puntos. Más atrás aparecen Vasco da Gama y los itálicos, ambos con siete unidades, mientras que Barracas Central ya quedó fuera de carrera. Por eso, el equipo chileno afrontará una jornada decisiva buscando un triunfo para seguir en el torneo Conmebol.

Audax Italiano enfrentará a Olimpia en la sexta fecha de Copa Sudamericana – Photosport

¿Dónde ver Audax Italiano vs. Olimpia?

El partido entre Audax Italiano vs. Olimpia se juega este miércoles 27 de mayo, desde las 18:00 hrs. de Chile, en el Estadio Defensores del Chaco, Asunción, por la sexta fecha del Grupo G en Copa Sudamericana 2026.

El partido entre Itálicos y el conjunto Franjeadoserá transmitido EN VIVO por TV en la señal de ESPN 2, además estará disponible de manera online en Disney+ Premium, para usuarios suscritos al servicio de streaming.

Estos son los canales, según tu cableoperador:

ESPN 2

  • VTR: 49 (SD) (Stgo) – 841 (HD)
  • DTV: 622 (SD) – 1622 (HD)
  • ENTEL: 214 (HD)
  • CLARO: 175 (SD) – 475 (HD)
  • GTD/TELSUR: 84 (SD) – 855 (HD)
  • MOVISTAR: 482 (SD) – 886 (HD)
  • TU VES: 510 (HD)
  • ZAPPING: 42 (HD)
Tabla de posiciones Grupo G – Copa Sudamericana

En resumen…

  • Audax Italiano enfrentará a Olimpia este miércoles 27 de mayo a las 18:00 horas.
  • El partido de Copa Sudamericana será en el Estadio Defensores del Chaco.
  • ESPN 2 y Disney+ Premium transmitirán el encuentro de Audax Italiano.
