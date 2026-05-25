O’Higgins se jugará una verdadera final en Colombia visitando a Millonarios por la sexta fecha de la fase de grupos de Copa Sudamericana. El Capo de Provincia necesita sumar para seguir en el torneo continental.

Los Celestes perdieron una gran oportunidad en la derrota ante Boston River, por lo tanto ahora están obligados a ganar en Bogotá para avanzar a los play-offs. Pero ojo, porque aún tienen opciones de terminar como líderes del grupo y así entrar a octavos, necesitan vencer a Millonarios y esperar que Sao Paulo no sume ante Boston River en el otro partido del grupo.

O’Higgins va por la fecha 1 de Copa Sudamericana frente a Millonarios – Photosport

¿Dónde ver O’Higgins vs. Millonarios?

El partido entre O’Higgins vs. Millonarios se juega este martes 26 de mayo, desde las 18:00 hrs . de Chile, en el Estadio Nemesio Camacho El Campín, Bogotá, por la fecha 6 del Grupo C en Copa Sudamericana 2026.

El partido entre Celestes y el Ballet Azul, será transmitido EN VIVO por TV en la señal de DSports (610/1610), en la plataforma DGO y además estará disponible de manera online en Amazon Prime Video para usuarios suscritos al servicio de streaming.

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Tabla de posiciones Grupo C – Copa Sudamericana

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En resumen…