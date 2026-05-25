Manuel Pellegrini tiene en el corazón a su favorito para ganar el Mundial: “Me alegraría mucho”

El entrenador chileno de Real Betis tiene a su candidato para quedarse con la Copa del Mundo que arranca en junio.

La Liga de España llegó a su fin y el Real Betis terminó la temporada con una victoria por 2-1 ante Levante, para así festejar su clasificación a la próxima Champions League.

El equipo de Manuel Pellegrini quedó en la quinta plaza del certamen español y jugará el torneo continental por segunda vez en su historia. Otro gran récord para el Ingeniero.

El DT nacional ahora tiene vacaciones y en ellas podrá disfrutar del gran evento futbolero, el Mundial, donde dio a conocer que tiene a su gran favorito para quedarse con la copa.

La comunidad de Redgol debate si las cuotas mundial actuales reflejan realmente el nivel de los equipos.

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Pellegrini quiere que España gane el Mundial

Manuel Pellegrini fue consultado sobre su favorito para quedarse con la Copa del Mundo, y al no estar Chile, señaló que espera que la gane el país donde está trabajando actualmente, es decir, España.

“En términos generales, ya no estando Chile, por supuesto que tiene que haber otra selección”, dijo de entrada el entrenador de Real Betis.

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“Yo creo que España es una de las favoritas; personalmente he tenido la suerte de estar en este país 14 o 15 temporadas, así que me alegraría mucho que fuera España“, agregó el Ingeniero.

Manuel Pellegrini habló del Mundial. (Photo by Fran Santiago/Getty Images)

Para cerrar el tema, Pellegrini indicó que “también están todos los países sudamericanos que son más cercanos a Chile. Yo creo que va a ser un lindo Mundial. Sin tener una preferencia real, que gane el que sea mejor y creo que España tiene muchísimas posibilidades”.

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España será parte del Grupo H del Mundial 2026, donde se medirá ante Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde.

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La tabla de posiciones de La Liga