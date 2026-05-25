Aníbal Mosa fue consultado sobre la opción de Carlos Palacios en el mercado de fichajes de Colo Colo.

Colo Colo superó a U. Católica en un caliente partido y se arrancó en la cima de la tabla de posiciones de la Liga de Primera. El Cacique es puntero con 30 puntos y le saca ocho unidades a su perseguidor más cercano.

Con dos fechas para terminar la primera rueda, nadie puede superar a los albos, quienes se declararán campeones de invierno. Y así, en el Monumental comienzan a pensar en el segundo semestre y en refuerzos.

Tras el clásico, Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, fue consultado sobre algunas opciones para el mercado de fichajes. Ahí, se le mencionaron dos nombres: Alexis Sánchez y Carlos Palacios.

“Daniel Morón, Jaime Pizarro y el técnico, han tenido algunas conversaciones sobre cómo vamos a afrontar este mercado de fichajes”, contestó el timonel albo ante la consulta.

A Mosa le consultaron sobre Carlos Palacios | Photosport

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¿Carlos Palacios a Colo Colo? Aníbal Mosa habla de los posibles refuerzos para el segundo semestre

Llamó mucho la atención que, en el caso de Carlos Palacios, no descartara su retorno. La Joya viene recuperándose de una lesión en Boca Juniors y se dice que buscaría un nuevo aire en junio.

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“El otro día hablé con Carlos porque siempre habló con los jugadores para saber cómo están. El tema de los refuerzos lo vamos a ver cuando superemos los dos partidos que nos quedan por delante”, fue la respuesta de Aníbal Mosa.