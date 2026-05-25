Javier Correa habló con Todos Somos Técnicos tras ser figura del clásico entre Colo Colo y U. Católica.

Javier Correa fue el héroe de Colo Colo en el clásico disputado ante U. Católica este domingo. El Toro encontró dos goles para darle el triunfo al Cacique en un caliente encuentro en el Claro Arena.

Los albos caían por la cuenta mínima cuando, al final del primer tiempo, apareció Correa. A los 41′, recibió una pelota profunda cerca del córner, enganchó y mandó un misil al arco de Vicente Bernedo. A los 45’+1, definió de gran manera tras un pase de Leandro Hernández para el 2-1.

En el entretiempo, fue sustituido por Maximiliano Romero por una molestia. Aun así, fue elegido la figura del partido y, más tarde, cuando se sumó al panel de Todos Somos Técnicos directo desde Las Condes, contó la dolencia que lo afectó durante toda la semana.

“Tengo una molestia que no me deja cruzar la pelota, el aductor no me deja hacer el movimiento para adentro. Entonces practiqué toda la semana así con la molestia y me dejaba, me dejaba, y bueno, a patear así (abierto)“, mencionó sobre su definición en el segundo gol.

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La molestia que afecta a Javier Correa en Colo Colo: “Por suerte me deja jugar”

La molestia que sufre Javier Correa causa alarma entre los hinchas de Colo Colo. En tanto, el delantero mencionó que “no puedo cruzar la pelota, ya me hice estudios y hay algo, pero lo voy manejando bien y por suerte me deja jugar“.

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Ahora, Fernando Ortiz tendrá que analizar si el Toro llega en buenas condiciones para el próximo partido. Los albos vuelven a la cancha este sábado 30 de mayo para enfrentar a Deportes La Serena por la fecha 14 de la Liga de Primera.