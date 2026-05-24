El goleador de Colo Colo llegó al improvisado estudio de TNT Sports con la pierna arriba. "No me gustó lo que dijiste de mi mujer", empezó.

Javier Correa fue el héroe de Colo Colo en el Claro Arena. El delantero marcó un doblete y le entregó el triunfo al Cacique ante Universidad Católica, en un duelo áspero, que no estuvo exento de polémica.

Precisamente, el delantero albo siguió encendiendo la llama de la discordia, tras el triunfo albo. Javier Correa llamó a sus rivales a aguantarse la pelusa, si les gusta el durazno. “Es de hombres saber perder, también“, enfatizó el delantero de Colo Colo, tras los incidentes provocados tras el encuentro, entre jugadores.

Es que Correa es un tipo que no le teme a la confrontación. Con ese mismo espíritu se apareció en el improvisado estudio que TNT Sports levantó al borde de la cancha en el Claro Arena. Allí, tal como en el partido, siguió encarando.

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Manuel De Tezanos es encarado por Javier Correa

Lo estaban presentando y ya se pudrió todo. Manuel De Tezanos le señaló su asiento (justo a su lado) al delantero de Colo Colo y éste no se quedó callado. “Justo con el que me tira bombas“, dijo de entrada, ante lo que el periodista deportivo respondió diciendo que también le lanza la buena onda cuando las cosas andan color de rosa.

“Sí, pero lo que no me gustó fue lo que dijiste de mi señora“, replicó el cordobés, ante la clara incomodidad de todo el panel, que no entendía bien a qué se refería el goleador de Colo Colo. Siguieron las preguntas y, al rato, volvieron sobre el tema.

“Lo único que se me ocurre fue cuando comenté que tengo cuatro hijos y sé lo que es tener una mujer embarazada. Pero, no conozco a tu mujer, lo dije desde mi experiencia. Porque uno duerme mal y todo eso”, señaló De Tezanos, nervioso ante la situación en la que era puesto por Correa.

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“Dijiste que no la pongo“, le contestó Correa, ante lo que el periodista de TNT, con risa incómoda, aclaró que él no había sido el desubicado. “Yo no fui ese, fue alguien más en el panel, es mentira. Te pido perdón, yo lo dije como algo positivo“, aclaró. El Bichi Borghi, mientras tanto, aprovechó de echarle leña al fuego, gritando desde el fondo “es verdad que no la pone“.

“Me retan porque yo digo lo que pienso“, cerró el tema el cordobés, ante la clara mejoría de la situación y con todos los panelistas sonriendo, aliviados. El momento pasó de la comodidad a la camaradería.

Correa no tiene pelos en la lengua | Photosport

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En resumen…

El delantero Javier Correa encaró en vivo al periodista Manuel De Tezanos en TNT Sports.

El futbolista Javier Correa reclamó por los comentarios televisivos sobre él y su esposa.

El panelista Manuel De Tezanos desmintió el insulto y pidió disculpas al atacante albo.

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