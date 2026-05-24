“Ni idea”: Haaland ningunea a U Católica y se termina comiendo un gol de Zampedri

El goleador del Manchester City reconoció no tener idea quién era el equipo chileno, al momento de ver su escudo en un partido de FIFA, ahora llamado EA Sports FC.

U Católica juega hoy el Clásico ante Colo Colo y en la previa del partido tuvo un importante guiño desde la prestigiosa Premier League. Eso sí, el guiño fue a medias, ya que el popular Erling Haaland quedó incrédulo al ver el escudo cruzado.

Durante una transmisión junto al youtuber británico-nigeriano, KSI, el hombre del Manchester City jugó un partido de FIFA (EA SPORTS FC) ante el influencer. Todo fue seguido por miles de hinchas en YouTube, llamando la atención el momento en que salió el equipo chileno.

Ambos decidieron elegir sus equipos al azar, donde KSI quedó con la UC como su elenco para jugar. “¿Universidad Católica?”, exclamó mirando al noruego, quien incrédulo respondió con total sinceridad.

Así fue el juego de Haaland contra U Católica

En la previa del Clásico ante Colo Colo, Erling Haaland disputó un partido de FIFA con el streamer KSI. Tras elegir sus equipos al azar, el noruego quedó con el Kocaelispor de Turquía, mientras su rival escogió a U Católica.

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“No sé dónde está”, dijo el streamer mirando a Haaland, luego que le saliera el equipo cruzado el azar. El goleador del City lo miró y dijo con total honestidad: “Ni idea”.

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Al final, Fernando Zampedri se cobró “revancha” del ningueo del noruego y le anotó un gol a Haaland en el popular juego de fútbol. Eso sí, el triunfo fue para el hombre del City, por 2-1.

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Erling Haaland nuevamente terminó como goleador de la Premier League, pese a resignar el título en manos del Arsenal. El artillero noruego despachó 27 goles y junto a su país afrontará ahora la Copa del Mundo.

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