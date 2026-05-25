El King se hace viral en redes sociales con un registro que hace sentir orgullosos a los hinchas albos. Su futuro es todo un misterio.

Arturo Vidal hace delirar a Colo Colo después de otra actuación en la que se alzó como un de las figuras. Si bien le costó en el inicio, el King se afirmó y terminó siendo determinante para que el Cacique venciera por 1 a 2 a Universidad Católica en la versión 189 del clásico.

El mediocampista fue titular, se adueñó del fondo y lideró al Eterno Campeón en el Claro Arena. Pero su actuación no sólo dejó fútbol, sino que también un video que reflejó su actitud dentro de la cancha y que dejó a los hinchas albos emocionados.

El registro se viralizó rápidamente en redes sociales y hasta este momento bordea el millón de visualizaciones entre todas las plataformas. Sin duda una muestra que eleva aún más la figura del capitán y principal referente del plantel del Cacique.

Arturo Vidal saca aplausos en Colo Colo por su actitud en el clásico ante Católica

Colo Colo se escapa en el liderato de la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026 y lo hace de la mano de un Arturo Vidal que sigue brillando en su nuevo rol. El King ha destacado jugando como central y ahora le suma una imagen que le infla el corazón a los hinchas.

Arturo Vidal fue clave en el clásico por su juego y su garra para defender a Colo Colo. Foto: Photosport.

A través de sus redes sociales, el Eterno Campeón compartió un video de uno de los tiros libres que tuvo la UC en el Claro Arena. Ahí, donde sufrió con la velocidad de Juan Francisco Rossel antes de afirmarse, el volante se hizo gigante para intimidar a sus rivales.

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El registro muestra a Arturo Vidal golpeándose el pecho y pidiendo que el remate vaya a él. Esto, tratando de desconcentrar a Matías Palavecino, quien se preparaba para rematar y mandar la pelota a cualquier parte.

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Sumando visualizaciones entre Instagram y X (ex Twitter), el video ya alcanza el millón de visitas. Números que demuestran el impacto que genera el King en lo que sea que haga junto al Cacique.

Con contrato hasta el 2026, al volante todavía le quedan meses para demostrar si es que se gana una renovación. A sus 39 años disfruta de un tremendo año jugando como central, un puesto en el que siempre se le quiso ver y donde ha rendido.

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Arturo Vidal se hace viral gracias a la garra cono la que defiende a Colo Colo. El King saca aplausos en redes sociales y el Cacique infla el pecho con el renacer de su referente.

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Así queda Colo Colo en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

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En resumen, Colo Colo

Figura absoluta en su nuevo rol defensivo: Arturo Vidal volvió a brillar jugando como defensa central y fue determinante en la victoria por 2-1 de Colo Colo sobre Universidad Católica en el Clásico 189 , un triunfo vital que consolida al “Cacique” en lo más alto de la Liga de Primera 2026 .

volvió a brillar jugando como defensa central y fue determinante en la victoria por 2-1 de sobre en el , un triunfo vital que consolida al “Cacique” en lo más alto de la . El video viral que enloqueció a los hinchas: Las redes oficiales del club (Instagram y X) explotaron con un registro que ya bordea el millón de reproducciones. En las imágenes grabadas en el Claro Arena , se ve al “King” demostrando toda su garra: golpeándose el pecho e intimidando ferozmente al cruzado Matías Palavecino justo antes de un peligroso tiro libre.

Las redes oficiales del club (Instagram y X) explotaron con un registro que ya bordea el millón de reproducciones. En las imágenes grabadas en el , se ve al “King” demostrando toda su garra: golpeándose el pecho e intimidando ferozmente al cruzado justo antes de un peligroso tiro libre. Un nivel que pide a gritos la renovación: A sus 39 años y con contrato vigente hasta fines de 2026, el histórico volante está viviendo un tremendo renacer futbolístico afianzado en la última línea. Su liderazgo y rendimiento actual se están convirtiendo en sus mejores argumentos para que Blanco y Negro le ofrezca extender su estadía en Macul.

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