El arquero le dedicó un emotivo mensaje al King para festejar un cumpleaños que ha estado marcado por el robo en el que se vio involucrado. Destacó a la persona detrás del volante.

Arturo Vidal ha vivido una de sus semanas más polémicas de los últimos años después de ser involucrado en el robo de 50 millones de pesos. Es en medio de todo esto que el King también celebró su cumpleaños 39 este viernes, lo que ha llevado a varios a salir a darle su respaldo.

Uno de los que se sumó en las últimas horas fue Claudio Bravo, quien dejó en claro que cualquier problema que hubo entre ambos es cosa del pasado. Con un emotivo mensaje, el histórico capitán de la selección chilena le dio su espaldarazo al mediocampista.

Y es que las cosas no han sido nada de fáciles para el King luego de aparecer en un lío judicial por un robo a una casa de cambio. Uno que lo llevó incluso a pagar 35 millones de pesos de su bolsillo para ir, según él, en ayuda de un “hermano“.

Claudio Bravo es puro amor para Arturo Vidal por su cumpleaños

Claudio Bravo no se quedó abajo y se sumó a los festejos del cumpleaños de Arturo Vidal después de sus polémicos últimos días. El ex arquero salió en respaldo del King con un mensaje en el que destacó al hombre detrás del futbolista.

Así celebró Claudio Bravo el cumpleaños de Arturo Vidal. Foto: Instagram.

A través de su cuenta de Instagram, el Capitán América tuvo palabras para el volante. “Un año más no es sólo tiempo, es crecimiento, aprendizaje y carácter. Y tú eres de esas personas que inspiran por la forma en que enfrentan la vida“.

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En esa misma línea, Claudio Bravo tuvo buenos deseo para Arturo Vidal. “Feliz cumpleaños, amigo. Que venga un año gigante para ti, lleno de alegrías y grandes momentos. Abrazo grande”.

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El gesto fue valorado por el King, quien respondió con un cariñoso “Gracias, capi“. Sin duda una muestra de respeto entre dos figuras que por largo tiempo estuvieron alejadas por diferencias.

Habrá que ver cómo es que el mediocampista logra cerrar esta polémica semana. Todavía el queda el clásico ante Universidad Católica en la Liga de Primera 2026, donde pueden dar un gran golpe en la cima de la tabla de posiciones.

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Claudio Bravo le muestra su cariño a Arturo Vidal después de todo lo que pasó con el robo en el que estuvo involucrado. El King recibió sus 39 años con un tremendo problema pero que, al parecer, ya es cosa del pasado.

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Los números de Arturo Vidal en Colo Colo en 2026

Arturo Vidal celebra su cumpleaños en medio de un buen momento en Colo Colo, donde ha logrado disputar 15 partidos oficiales en total en lo que va de temporada 2026. En ellos ha marcado 1 gol y no tiene asistencias en los 1.071 minutos que alcanza dentro de la cancha.

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En resumen, Vidal y Bravo