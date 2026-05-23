Nueva lesión de Miguel Merentiel: Boca Juniors pierde a tres titulares para final contra U Católica

El elenco xeneizes se juega la vida el próximo jueves por Copa Sudamericana y no podrá contar con importantes referentes.

Comenzó la cuenta regresiva para la última fecha de la fase de grupos de Copa Libertadores. Boca Juniors está obligado a ganar para pasar a los octavos de final, aunque al frente tendrá a Universidad Católica que es puntera en el grupo D con diez unidades.

Los cruzados en esta temporada 2026 han sumado dos triunfos de visita, por lo que no será “pan comido” para el xeneizes. A esto se suma la designación de Wilmar Roldán para este jueves en el Estadio La Bombonera. Por lo que la incertidumbre se desborda para ambos bandos.

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Sin embargo, en Boca Juniors existe una nota de preocupación de hace varios días. Tras quedar fuera del campeonato de Apertura ante Huracán, solo tienen por competir en la Libertadores, hasta el segundo semestre del año.

Para peor no podrán contar con tres titulares indiscutidos en lo que han denominado como una final ante los cruzados

Para final contra U Católica: Los tres titulares que pierde Boca Juniors

El cuadro Boca Juniors está obligado a ganar para soñar con los octavos de final. Pero la tarea no será fácil ya que debe rearmar el equipo estelar. En el medio campo no podrá contar con Santiago Ascacibar que cumple sanción por la roja ante Barcelona.

Por su parte en defensa Ayrton Costa llegó a la quinta amarilla ante Cruzeiro y estará ausente frente a los cruzados. Pero ahora este sábado se sumó el nombre de Miguel Merentiel.

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La “Bestia” es titular en el equipo de Claudio Úbeda y ha sido el sostén del ataque está temporada. Según informa Planeta Boca Juniors, el ariete charrúa sufrió un desgarro y estaría fuera de la final del jueves por los plazos de recuperación.

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Cabe consignar que los tres jugadores mencionados jugaron en el partido de ida en el Claro Arena donde Boca venció por 2-1. Duelo que sigue en la memoria de Daniel Garnero para cobrar revancha este jueves 28 de mayo.

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