Universidad Católica debe viajar a Buenos Aires para una 'final' copera para acceder a los octavos de final y lo hará con un rival muy mermado en ataque.

La UC tiene por delante el clásico ante Colo Colo en la 13° fecha de la Liga Primera, pero es imposible sacar del foco el duelo frente a Boca Juniors en la sexta jornada del Grupo D de la Copa Libertadores. Allí los Cruzados se jugarán su futuro en la competencia de clubes más deseada de América.

En caso de que pierdan ante los Xeneizes en La Bombonera, quedarán expuestos a la eliminación si es que Cruzeiro supera a Barcelona de Ecuador, que no tiene chances ni del premio de consuelo en la Copa Sudamericana. Por eso mismo, cualquier debilitamiento de Boca se agradece.

Como el doble desgarro que sacó de acción al atacante paraguayo Adam Bareiro. Y ahora, esa misma lesión muscular dejó fuera de combate al ariete uruguayo Miguel Merentiel. Sí, el goleador del equipo adiestrado por Claudio Úbeda no estará ante la Franja, según informó el diario Olé.

Miguel Merentiel enfrenta la marca de Eugenio Mena en el hermoso Claro Arena. (Geraldo Caso Bizama/Getty Images).

“Presumiblemente está desgarrado”, reportó el citado medio, aunque muy fiel al periodismo actual, está a la espera del diagnóstico médico oficial. Una complicación más para Úbeda y su staff técnico, que quedó muy cuestionado tras la eliminación frente a Huracán en la Liga Profesional de Argentina.

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Los detalles del desgarro de Merentiel que complica a Boca antes de la ‘final’ vs la UC en la Libertadores

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Miguel Merentiel de todas maneras hará todo para estar en Boca en ese duelo ante la UC que marcará el destino de ambos clubes en la Copa Libertadores. El diario Olé contó que desde el entorno del charrúa les comentaron que es “un desgarro chico” en el gemelo.

Palavecino intenta frenar a Miguel Merentiel. (Andres Pina/Photosport).

Algo que enciende una remota esperanza de tenerlo frente a Universidad Católica, que seguramente rotará piezas frente al Cacique. Al menos eso dio a entrever Daniel Garnero en la conferencia de prensa pospartido al cabo del triunfo frente a Barcelona de Guayaquil.

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De este modo, Milton Giménez aparece como indiscutido titular en Boca, pues el uruguayo Edinson Cavani sigue fuera de acción. Lo otro sería buscar algún juvenil: Leonel Flores, el goleador de la reserva Xeneize que fue destacado por el campeón mundial Leandro Paredes, asoma como el favorito en caso de que Úbeda requiera un novel.

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Así está la tabla de posiciones del Grupo D de la Copa Libertadores

A falta de una fecha por jugar en el Grupo D de la Copa Libertadores, Universidad Católica es líder del grupo.

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¿Cuándo juega la Católica de visita ante Boca en La Bombonera?

El esperado partido entre Universidad Católica y Boca Juniors se jugará el jueves 28 de mayo, a las 20:30 horas de Chile en La Bombonera