Por esas cosas del fútbol, Carlos Palacios se transformó en un socio de Leandro Paredes, el volante campeón del mundo con Argentina en Qatar 2022 que reforzó a Boca Juniors en la mitad de la temporada. Y por una decisión técnica del staff que encabeza Claudio Úbeda, están muy cerca en el campo de juego.

Esa misma razón tiene muy conectada a la Joya Palacios con el ex jugador de la AS Roma de Italia y el París Saint-Germain de Francia. “Lea es un jugador que siempre encuentra un pase filtrado y muchas cosas”, describió el talentoso volante chileno sobre el “5” de los Xeneizes.

“Conversamos, me dice que busque los espacios libres, que en algún momento la pelota me va a llegar. Me ayudó muchísimo. Siempre trato de posicionarme para asociarme con él y con el Chelito (Milton Delgado) para ayudarles un poco a construir”, detalló Palacios.

Carlos Palacios se abraza con Leandro Paredes y Edinson Cavani. (Luciano Bisbal/Getty Images).

“Todos sabemos la clase de jugador que es. En los partidos se refleja la confianza del grupo. Ganar y ganar da un plus anímico”, aseguró Palacios, quien tiene las esperanzas puestas en lograr su primer título con la camiseta Xeneize. Por el momento afinan detalles para los cuartos de final del playoff ante Argentinos Juniors. A ese partido, Boca llegará con cinco victorias en fila.

Carlos Palacios elogia a Leandro Paredes y saca pecho por su momento: “Tengo la confianza del profe”

Los elogios de Carlos Palacios a Leandro Paredes tienen que ver con una nueva posición que desempeña el jugador surgido de las inferiores de Unión Española. El “8” de Boca vive su tercera experiencia internacional: antes jugó en Inter de Porto Alegre y en Vasco da Gama de Brasil.

Por Paredes y Edinson Cavani sacó la voz. “Uno se pone feliz por disfrutar todos los días de esta clase de jugadores. En lo profesional uno aprende de ellos. Compartir con ellos siempre es maravilloso”, expuso Palacios sobre el mediocampista argentino y el cuestionado goleador uruguayo.

“Siempre me sentí cómodo. La relación con el hincha se quebró en un tiempo, pero siempre me trataron bien. Me quieren, la adaptación no me costó tanto. Pensé que sería un poco más difícil”, dijo sobre la costumbre de estar en un club tan grande como los Xeneizes.

Leandro Paredes y Carlos Palacios ante Ulises Ortegoza. (Rodrigo Valle/Getty Images).

Añadió que “me siento mejor, mucho más cómodo. Estoy tranquilo acá. Tengo la confianza del profe y mis compañeros, obviamente juego más tranquilo”. Una muestra gráfica del buen presente que se respira en La Bombonera, que será sede del duelo ante los Bichos Colorados.

¿Cuándo juega Boca vs Argentinos Juniors por el playoff de la Liga Profesional?

Boca Juniors recibirá a Argentinos Juniors este domingo 30 de noviembre en el estadio La Bombonera. El pitazo final está fijado para las 19 horas, según el horario de Chile continental.