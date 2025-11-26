Es tendencia:
Fútbol argentino

“Hubo un quiebre”: Carlos Palacios confirma apriete de hinchas y asume nueva posición en Boca Juniors

La Joya confesó que hubo un tiempo de crisis con la parcialidad xeneize pero con su cambio de actitud revirtió está compleja situación.

Por Felipe Pavez Farías

Palacios sueña con ganar su primer título en Boca Juniors
© Getty ImagesPalacios sueña con ganar su primer título en Boca Juniors

Carlos Palacios se afianza como titular indiscutido en Boca Juniors. De la mano de Claudio Úbeda ahora es inamovible del once estelar y está en la lucha por el campeonato de clausura en Argentina. 

Sin embargo, el tiempo de adaptación no fue fácil para el ex Colo Colo. En especial en su llegada donde se le acusó de falta de actitud dentro de la cancha. Lo que se sumó los constantes viajes a Chile y hasta que se perdió entrenamientos por atrasos en sus vuelos. 

Esto provocó el apriete de cierta parcialidad de la barra de Boca Juniors. Lo que fue confirmado por el líder de la “12” el reconocido Rafael Di Zeo. “Estaba solo todo el tiempo y bajoneado. Tuvo que ir al psicólogo. Luego, lo de los socios de Boca… fueron unos que se acercaron a conversar con él”, indicó en su momento. 

¿Qué pasó con Carlos Palacios?

El tema es que el chileno no bajó los brazos y apunta de esfuerzo y buen fútbol logró ganarse el cariño del hincha. Tema que abordó este miércoles en conversación con ESPN. 

En lo personal me vengo sintiendo super bien. Es una posición nueva y que trato de cumplir con lo que pide el profe”, confesó de entrada Carlos Palacios que ahora tiene una posición de volante mixto y con presencia en ambas áreas. 

Carlos Palacios confesó que hay un cambio importante en su actitud y que eso se ha reflejado en su mejor relación con el hincha de Boca Juniors
Pero tras ello, se refirió a su nueva relación con el hincha de Boca Juniors y que que ahora está de lo mejor. “Siempre me he sentido cómodo. Hubo un tiempo que se quebró la relación con el hincha. Pero siempre me hicieron saber que me trataban bien. La adaptación no me costó tanto. Ahora estoy mucho mejor y más tranquilo acá”, sentenció. 

Por lo que ahora solo se enfoca en el próximo partido que será en cuartos de final ante Argentinos Juniors el próximo domingo 30 de noviembre en el Estadio La Bombonera.

