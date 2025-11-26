Como un balde de agua fría fue para la selección chilena las noticias que viajaron desde España, donde se confirma la renovación de contrato de Manuel Pellegrini con el Real Betis.

El principal candidato para asumir a la Roja no estará disponible en este momento, donde recién para 2027 podría plantearse un regreso al país al equipo de todos.

Por lo mismo, la lista corre por lo que de inmediato comenzó a tomar fuerza el nombre del técnico de Universidad de Chile, Gustavo Álvarez, como una de las grandes cartas.

Así también lo cree Hugo Droguett, quien en conversación con Redgol, asegura que la ANFP debe apurarse en cerrar un acuerdo, porque es el gran candidato para la selección chilena.

“Sí, sabemos que Pellegrini renovó con Betis y será complicado traerlo en esta pasada y Gustavo Álvarez es un nombre muy atractivo, probado en nuestro país tanto en Huachipato como en Universidad de Chile”, explicó.

Gustavo Álvarez asoma con ventaja en la Roja. Foto: Jorge Loyola/Photosport

Publicidad

Publicidad

ver también La decisión final de Manuel Pellegrini entre Real Betis y la selección chilena: “Si recibe el llamado…”

Gustavo Álvarez el candidato que hay que cerrar en la Roja

El ex jugador de Universidad de Chile asegura que Gustavo Álvarez es un nombre que convence para tomar un nuevo proceso, por la manera en que ha trabajado ya tres años en el país.

“Ha hecho las cosas bien, confía en la camada joven y es un gran nombre para liderar la selección que tiene jugadores jóvenes y que, seguramente, ya los tiene que tener vistos, porque cualquier técnico ve todos los partidos y más en nuestro país”, explicó.

“Ha sido campeón, que es un requisito mínimo, ha competido con la U a nivel internacional, es un nombre que sin ningún problema podría tomar el gran desafío”, detalló.

Publicidad

Publicidad

En ese sentido, alerta a la ANFP, teniendo en cuenta que a la U le quedan dos partidos en el torneo y tiene contrato vigente con los azules por 2026, de manera de acelerar una negociación.

“Sería ideal que, si es el nombre que la dirigencia tiene, poder amarrarlo luego para trabajar desde ya, porque es un desafío gigante con los años sin ir a mundial, por lo que hay que empezar a trabajar desde ya”, finalizó.