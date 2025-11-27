Mientras muchos lo dan como la gran carta que baraja U de Chile ante la posible salida de Gustavo Álvarez en la banca, Francisco Meneghini sigue centrado en su presente con O’Higgins. El DT habló de todo en conferencia previo al duelo con Unión Española.

“Queremos ganar por nosotros y no perjudicar a otro equipo (posible descenso hispano). Si queremos perjudicar a alguien, que sea el de arriba, por eso queremos ganar y pasarlos”, avisó.

Fue ahí que en el Monasterio Celeste surgió la consulta sobre si ha conversado de renovar contrato con el Capo de Provincia. Eso, mientras es la opción número uno para asumir en la U, el 2026.

¿Renueva Meneghini en O’Higgins ante el interés de la U?

Francisco Meneghini no esquivó la pregunta durante la conferencia de prensa de O’Higgins, hablando sobre el estado de las negociaciones para renovar en Rancagua. Ahí, dejó en claro su deseo.

Francisco Meneghini tiene contrato hasta este año en Rancagua /Photosport

“No no, todavía no, no se habló hasta ahora (sobre renovar). Nos quedan 10, 11 días, no sabemos cuándo jugamos con Everton (última fecha), es una semana más de competencia oficial”, aclaró.

Por eso, Paqui la tiene clara sobre el tema de sentarse a negociar si extiende su contrato con los celestes, poniendo fecha. Al respecto, afirmó que ahora solo piensa en Santa Laura (domingo, 18:00 horas).

“Si ya no se habló hasta este momento, es conveniente que se hable y que sea después de terminado el torneo (una eventual renovación). El foco debe ser el partido con Unión Española”, cerró.