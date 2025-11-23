Es tendencia:
Liga de Primera

Para ganar o ganar: La formación en U de Chile para enfrentar a O’Higgins por Liga de Primera

Gustavo Álvarez realizará dos cambios respecto de la oncena que superó a Limache, una de ellas por suspensión, en busca de tres puntos vitales.

Por Alfonso Zúñiga

La U buscará sumar tres puntos vitales ante O'Higgins en Rancagua.
No hay más alternativas. Si Universidad de Chile quiere jugar la edición 2026 de la Copa Libertadores, tiene la obligación de ganar en su visita a O’Higgins en el Estadio El Teniente de Rancagua, por la jornada 28 en Liga de Primera.

En vista de que Universidad Católica se escapó en el segundo puesto, la escuadra de Gustavo Álvarez sabe que sólo una victoria les permite seguir con opciones de estar en el máximo certamen continental. Cualquier otro resultado, los pone en lugares de Copa Sudamericana.

Por ese motivo, la U pondrá en la cancha de O’Higgins su mejor continente posible, si se toma en cuenta que no podrán contar con el defensor argentino Franco Calderón, quien está suspendido por acumulación de tarjetas amarillas.

Novedades en U de Chile para enfrentar a O’Higgins

Para ocupar el lugar que deja el “Chaco”, Álvarez recurrirá a un hombre de su confianza como Nicolás Ramírez, con irregular rendimiento durante su vuelta al cuadro azul, pero con presencia en momentos claves de la actual campaña.

El otro movimiento que realizará U de Chile en su formación titular será en el mediocampo. El capitán Marcelo Díaz arrancará el encuentro desde el banco de suplentes, y su lugar lo ocupará Maximiliano Guerrero, quien volverá a jugar abierto por la derecha. En resumen, dos cambios respecto al equipo que ganó a Limache.

¿Cuál es la formación titular?

Según confirmó su técnico Gustavo Álvarez, Universidad de Chile salta a la cancha con Gabriel Castellón en el arco; Fabián Hormazábal, Nicolás Ramírez y Matías Zaldivia en defensa; Maximiliano Guerrero, Israel Poblete, Charles Aránguiz, Matías Sepúlveda; Javier Altamirano en mediocampo; Lucas Di Yorio y Leandro Fernández en delantera.

Mientras que la banca de suplentes la componen el meta Cristopher Toselli; el defensa Ignacio Tapia; los volantes Marcelo Díaz, Felipe Salomoni y Flavio Moya; más los delanteros Nicolás Guerra y Rodrigo Contreras.

