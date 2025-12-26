Deportes Concepción actualmente es el equipo sensación del fútbol chileno, el ‘León de Collao’ afina su regreso a Primera División con todo y por ello ha traído a una importante cantidad de nombres nuevos de cara a la temporada 2026.

Leonardo Valencia, Jorge Henríquez y el portero brasileño, César Dutra, son solo algunos de los 9 nuevos nombres que llegan al elenco ‘lila’ y que ya cuenta con Joaquín Larrivey como principal figura y arma ofensiva.

Es en ese contexto donde te invitamos a conocer todos los detalles en este mercado para el gigante del Biobío.

El mercado de fichajes de Deportes Concepción para 2026:

Altas: Matías Cavalleri (Alagoano), Ignacio Mesías (Unión La Calera), Cristián Suárez (Palestino), Jorge Henríquez (Cobresal), Leonardo Valencia (Audax Italiano), Misael Dávila (Deportes Iquique), César Dutra (Boavista), Ethan Espinoza (Colo Colo) y Javier Rojas (Colo Colo).

(Alagoano), (Unión La Calera), (Palestino), (Cobresal), (Audax Italiano), (Deportes Iquique), (Boavista), (Colo Colo) (Colo Colo). Bajas: Claudio Fernández, Diego Zambrano, Nicolás Astete, Fabián Núñez, Joaquín Muñoz, ⁠Felipe Saavedra y ⁠Fernando Cornejo. Finalizan préstamos: Nicolás L’Huillier, Josué Ovalle, Carlos Morales y Gastón Gómez.

Renovados: Patricio Almendra (DT), Ariel Cáceres , Carlos Escobar

Plantel de Deportes Concepción para 2026

Varias caras nuevas tiene Deportes Concepción para la temporada 2026 de Primera División, es en ese contexto que el plantel conformado del ‘León de Collao’ va quedando más o menos así:

Arqueros:

César Dutra (refuerzo)

Nicolás Araya

Benjamín Sepúlveda

Brayan Manosalva

Defensas:

Cristián Suárez (refuerzo)

Martín Ramírez (juvenil)

Javier Rojas (juvenil, refuerzo)

Diego Carrasco

Sebastián Silva

Alessandro Sánchez

Jonathan Espínola

Nozomi Kimura

Ariel Cáceres (renovado)

Mediocampistas:

Jorge Henríquez (refuerzo)

Leonardo Valencia (refuerzo)

Fabricio Manzo

Brayan Valdivia

Sebastián Martínez

Ulises Ojeda

Nelson Sepúlveda

Aníbal Garay

Nicolás Fuentes

Mario Sandoval

Misael Dávila (refuerzo)

Ethan Espinoza (refuerzo)

Delanteros:

Ángel Gillard

Carlos Escobar (renovado)

Alexis Mancilla

Joaquín Larrivey

Ignacio Mesías (refuerzo)

Matías Cavalleri (refuerzo)

