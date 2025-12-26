Deportes Concepción actualmente es el equipo sensación del fútbol chileno, el ‘León de Collao’ afina su regreso a Primera División con todo y por ello ha traído a una importante cantidad de nombres nuevos de cara a la temporada 2026.
Leonardo Valencia, Jorge Henríquez y el portero brasileño, César Dutra, son solo algunos de los 9 nuevos nombres que llegan al elenco ‘lila’ y que ya cuenta con Joaquín Larrivey como principal figura y arma ofensiva.
Es en ese contexto donde te invitamos a conocer todos los detalles en este mercado para el gigante del Biobío.
El mercado de fichajes de Deportes Concepción para 2026:
- Altas: Matías Cavalleri (Alagoano), Ignacio Mesías (Unión La Calera), Cristián Suárez (Palestino), Jorge Henríquez (Cobresal), Leonardo Valencia (Audax Italiano), Misael Dávila (Deportes Iquique), César Dutra (Boavista), Ethan Espinoza (Colo Colo) y Javier Rojas (Colo Colo).
- Bajas: Claudio Fernández, Diego Zambrano, Nicolás Astete, Fabián Núñez, Joaquín Muñoz, Felipe Saavedra y Fernando Cornejo. Finalizan préstamos: Nicolás L’Huillier, Josué Ovalle, Carlos Morales y Gastón Gómez.
- Renovados: Patricio Almendra (DT), Ariel Cáceres, Carlos Escobar
- Rumores: —
Plantel de Deportes Concepción para 2026
Varias caras nuevas tiene Deportes Concepción para la temporada 2026 de Primera División, es en ese contexto que el plantel conformado del ‘León de Collao’ va quedando más o menos así:
Arqueros:
- César Dutra (refuerzo)
- Nicolás Araya
- Benjamín Sepúlveda
- Brayan Manosalva
Defensas:
- Cristián Suárez (refuerzo)
- Martín Ramírez (juvenil)
- Javier Rojas (juvenil, refuerzo)
- Diego Carrasco
- Sebastián Silva
- Alessandro Sánchez
- Jonathan Espínola
- Nozomi Kimura
- Ariel Cáceres (renovado)
Mediocampistas:
- Jorge Henríquez (refuerzo)
- Leonardo Valencia (refuerzo)
- Fabricio Manzo
- Brayan Valdivia
- Sebastián Martínez
- Ulises Ojeda
- Nelson Sepúlveda
- Aníbal Garay
- Nicolás Fuentes
- Mario Sandoval
- Misael Dávila (refuerzo)
- Ethan Espinoza (refuerzo)
Delanteros:
- Ángel Gillard
- Carlos Escobar (renovado)
- Alexis Mancilla
- Joaquín Larrivey
- Ignacio Mesías (refuerzo)
- Matías Cavalleri (refuerzo)
Leonardo Valencia fue el gran fichaje de Navidad de Deportes Concepción. (Foto: Instagram)