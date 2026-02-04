Es tendencia:
Colo Colo

¿Sería DT de Colo Colo? Gustavo Álvarez rompe el silencio ante los rumores

Gustavo Álvarez habló con la prensa argentina y respondió por el posible interés de Colo Colo. El ex DT de U. de Chile fue firme.

Por Javiera García L.

El futuro de Fernando Ortiz en Colo Colo se complicó después del desastroso inicio en la Liga de Primera. El DT ya enfrentaba cuestionamientos y, con la derrota contra Deportes Limache, estos solo aumentaron.

Muchos dan por seguro que el entrenador dejará el Monumental. Algunos creen que ni siquiera llegara al Superclásico. En medio de eso, varios proponen la búsqueda de un nuevo DT y postulan a Gustavo Álvarez.

Ahora, el ex DT de U. de Chile, quien se encuentra sin club, se manifestó. “Si hacemos de todo rumor una posibilidad, es una locura. Me ha sonado el teléfono este mes, pero yo espero el proyecto que coincida con el momento de mi carrera. Colo Colo no me llamó”, contó a TyC Sports.

¿Y si los albos lo llaman? “Yo tengo un gran respeto y cariño por la gente de la U. de Chile, me identifico muchísimo con el club, su gente y sus hinchas, así que es una decisión muy difícil, diría imposible”, contestó.

Gustavo Álvarez descarta llegar a Colo Colo en medio de rumores

Es difícil (dirigir Colo Colo), es algo impensado. Yo sentí que la gente de la U primero me aceptó, luego me respetó y me sentí querido. Las circunstancias de mi salida fueron otras, nada que ver con la gente o jugadores, así que yo guardó respeto y cariño por la U”, agregó Gustavo Álvarez.

Con esto, el mismo DT descarta llegar al Cacique en un futuro. Por su lado, los albos se preparan para su siguiente desafío, donde la obligación está ganar. El sábado 7 de febrero enfrentan a Everton en el Monumental.

