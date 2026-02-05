Las aguas no están tranquilas en Colo Colo. El Cacique vive días complejos tras su derrota en la primera fecha ante Deportes Limache, y la continuidad de Fernando Ortiz pende de un hilo, más precisamente de lo que ocurra en el duelo ante Everton de Viña del Mar, válido por la fecha 2 del campeonato.

En ese contexto, la ANFP organizó una nueva conferencia de prensa con los técnicos y un jugador de cada club, instancia en la que apareció Javier Correa por parte de los albos. El delantero estuvo ausente en el estreno ante los “tomateros” debido a una suspensión.

Fue allí donde el ‘9’ albo lanzó una dura autocrítica, tanto a nivel colectivo como personal, al referirse a la poca incidencia de sus goles durante la temporada 2025.

Javier Correa lanza autocrítica tras sus goles en 2025

En lo personal, la temporada 2025 no fue del todo negativa para Javier Correa. El atacante marcó 17 goles en todas las competencias y firmó uno de los años más goleadores de su carrera. Sin embargo, la campaña general del conjunto albo estuvo lejos de las expectativas: Colo Colo no consiguió títulos y quedó fuera de toda competencia internacional, finalizando la liga en el séptimo lugar.

En ese escenario, Correa fue claro al analizar su rendimiento y lo que espera para este 2026: “Sé el lugar que ocupo. Todos los días se pide lo mismo, que siga haciendo goles. Trabajo para eso, quiero mejorar lo del año pasado y hacer la mayor cantidad que se pueda” , comenzó señalando el atacante.

Luego, lanzó la frase que más ruido generó: “Los que hice el año pasado no sirvieron para nada. No se clasificó a ninguna copa, no nos metimos a ninguna instancia final. Esperamos hacer goles que sirvan para el equipo”.

17 goles marcó Javier Correa el 2025 con Colo Colo. (Foto: Felipe Zanca/Photosport)

¿Dupla con Romero? Esto respondió Javier Correa

El delantero albo también se refirió a la posibilidad de compartir el ataque con Maximiliano Romero, quien debutó en Colo Colo con un gol ante los ‘cerveceros’. Al respecto, Correa fue tajante:

“No decido si jugar con Romero. El técnico verá si jugamos juntos, si nos ve capacitados para compartir la zona de ataque. He jugado solo, con dos delanteros, más atrás. Es fútbol y uno debe ser profesional”, cerró.

