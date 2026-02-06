Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Copa Davis

En vivo: Alejandro Tabilo juega ante Ognjen Milic en la Copa Davis

El número 1 de Chile sale a dar el golpe de gracia ante Serbia, ante un joven número 2 del equipo balcánico.

Por Carlos Silva Rojas

Sigue a Redgol en Google!
Alejandro Tabilo vuelve al equipo chileno de Copa Davis.
© JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORTAlejandro Tabilo vuelve al equipo chileno de Copa Davis.

No hay descanso. Luego del gran triunfo de Tomás Barrios ante Dusan Lajovic, es el turno de Alejandro Tabilo (73°) de jugar su partido en la serie entre Chile y Serbia en la Copa Davis.

El número 1 de Chile se medirá ante un jugador inexperto, porque se verá las caras ante Ognjen Milic (462°), quien hace su debut en el certamen internacional.

Alejandro Tabilo juega con la presión de ganar y así poner al equipo de Nicolás Massú por 2-0 en la serie copera.

Tomás Barrios se agranda, derrota a Dusan Lajovic y le da el punto más importante a Chile en la Davis

ver también

Tomás Barrios se agranda, derrota a Dusan Lajovic y le da el punto más importante a Chile en la Davis

Marcador: Chile vs Serbia

Clasificaciones Copa Davis1°set2° set3° set
Alejandro Tabilo (Chile)0
Ognjen Milic (Serbia)0
Publicidad

PRESIÓN PARA EL CHILENO

Tabilo tiene toda la presión en su regreso al equipo chileno de la Copa Davis, porque se mide ante un joven jugador debutante.

SIGUE LA DAVIS

La Copa Davis sigue. Alejandro Tabilo se mide ante Ognjen Milic por el segundo punto del partido entre Chile y Serbia.

Lee también
¿Qué pasa si Chile gana o pierde contra Serbia en la Copa Davis?
Tenis

¿Qué pasa si Chile gana o pierde contra Serbia en la Copa Davis?

Chile vs. Serbia: A qué hora juega Tabilo y Jarry en dobles de Copa Davis
Tenis

Chile vs. Serbia: A qué hora juega Tabilo y Jarry en dobles de Copa Davis

Barrios se agranda, derrota a Lajovic y le da el punto más importante a Chile
Tenis

Barrios se agranda, derrota a Lajovic y le da el punto más importante a Chile

Pronósticos Colo Colo vs Everton: la obligación del Cacique en su regreso al Monumental
Apuestas

Pronósticos Colo Colo vs Everton: la obligación del Cacique en su regreso al Monumental

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo