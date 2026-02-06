En vivo: Alejandro Tabilo juega ante Ognjen Milic en la Copa Davis

No hay descanso. Luego del gran triunfo de Tomás Barrios ante Dusan Lajovic, es el turno de Alejandro Tabilo (73°) de jugar su partido en la serie entre Chile y Serbia en la Copa Davis.

El número 1 de Chile se medirá ante un jugador inexperto, porque se verá las caras ante Ognjen Milic (462°), quien hace su debut en el certamen internacional.

Alejandro Tabilo juega con la presión de ganar y así poner al equipo de Nicolás Massú por 2-0 en la serie copera.

Marcador: Chile vs Serbia