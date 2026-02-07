¡Todo definido! El equipo chileno capitaneado por Nicolás Massú mostró contundencia ante una mermada Serbia, que llegó con importantes bajas en su nómina, y selló este sábado su clasificación a los octavos de final de la Copa Davis 2026 tras el triunfo en dobles de Tomás Barrios y Nicolás Jarry ante la dupla conformada por los hermanos Ivan y Matej Sabanov.

Fue una serie redonda para el elenco nacional, con protagonismo de Alejandro Tabilo, Tomás Barrios y Nicolás Jarry y el debutante Matías Soto, quienes respondieron en los momentos clave para asegurar el paso a la siguiente ronda. Así, Chile impuso condiciones desde el arranque y aprovechó el envión anímico para cerrar la llave sin mayores sobresaltos.

Con la clasificación en el bolsillo, ahora el desafío sube de nivel. El próximo rival será nada menos que España, potencia histórica del tenis mundial y que tiene como principal figura a Carlos Alcaraz.

La buena noticia es que al igual que en los Qualifiers, Chile volverá a ejercer la localía en la serie ante los hispanos. Un factor que puede resultar clave considerando el ambiente que se vivió este viernes y sábado en el Parque Estadio Nacional.

¿Cuándo juega Chile vs. España por la Copa Davis 2026?

Tras la victoria frente a Serbia, el equipo de Nicolás Massú enfrentará a España en condición de local durante el mes de septiembre , en una serie válida por los octavos de final de la Copa Davis.

Chile clasificó a octavos de final de Copa Davis. (Foto: Copa Davis)

En caso de superar a los europeos, Chile clasificará al “Final 8”, instancia que se disputará en noviembre en Italia y donde se definirá al campeón del tradicional certamen por equipos. El sueño sigue intacto y ahora el reto es mayúsculo.