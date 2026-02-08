Universidad Católica se hizo fuerte en el Claro Arena y derrotó por 2-0 a Deportes Concepción en la segunda fecha del Campeonato Nacional 2026. La franja consiguió su primera victoria de la temporada y acomodándose en la parte alta de la tabla.

El equipo cruzado mostró superioridad en gran parte del encuentro y logró abrir la cuenta en el minuto 50. Fue cuando Fernando Zampedri definió con categoría tras una recuperación alta que terminó en una precisa asistencia desde el borde del área.

Con la ventaja en el marcador, la UC mantuvo el control y volvió a golpear a los 70’, gracias a una jugada colectiva de primer toque entre el tridente ofensivo que terminó con Justo Giani picando el balón ante la salida del arquero para estirar la diferencia.

Cuando el partido parecía resuelto, llegó la polémica: en el 72’ Clemente Montes vio la tarjeta roja directa tras golpear en el suelo a un rival, dejando a los cruzados con un hombre menos en el cierre del compromiso.

La tercera fecha para ambos

En la próxima jornada, Universidad Católica deberá visitar a Cobresal, mientras que Deportes Concepción enfrentará a Universidad de Concepción, en duelos correspondientes a la fecha 3 del Campeonato Nacional.

Con este resultado, los cruzados comienzan a acomodarse en la parte alta de la tabla y confirman buenas sensaciones en el inicio de la temporada. En cambio, el “León de Collao” sigue complicado tras encadenar una nueva caída en su regreso a la máxima categoría.

La UC, incluso con la expulsión, mostró mayor jerarquía colectiva y efectividad en los metros finales, aspectos que marcaron la diferencia en un partido. A pesar de que por momentos fue trabado, pero que terminó inclinándose con claridad hacia el lado estudiantil.

