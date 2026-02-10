La temporada de Javier Correa en Colo Colo inició con varias polémicas, donde una de ellas tiene que ver con sus celebraciones mandando a callar a los que lo criticaban.

Una situación que ya le ha costado la crítica de parte de los hinchas, pero que repitió este último fin de semana cuando vencieron agónicamente a Everton en el estadio Monumental.

El delantero argentino marcó el segundo tanto de la noche y nuevamente mandó a callar en su celebración, lo que no pasó inadvertido por la parcialidad de los albos.

Por lo mismo, en conversación con Redgol, explicó el festejo donde asegura que tiene claro que ya no puede repetir la fórmula, por lo que busca otra celebración para sus próximas conquistas.

Javier Correa hizo gestos tras su gol ante Everton. Foto: Andres Pina/Photosport

Javier Correa aclara su festejo en Colo Colo

Un relajado Javier Correa conversó con nuestro medio, donde uno de los temas fue su polémica celebración, la que incluso le costó las críticas de los propios hinchas de Colo Colo.

“Pasa que cada uno lo lleva al lugar que quiere, pero son goles, uno lo celebra a su modo, lo que siente en ese momento”, explicó el delantero argentino, en buena onda.

Por lo mismo, entiende que tendrá que cambiar su forma de celebrar cuando se repitan sus anotaciones, dejando en claro que no tiene mala con nadie.

“Pero no es nada con nadie, el cariño de la gente para mí es incondicional, debo seguir trabajando y tratar de celebrar de otra manera, ya ese festejo no lo puedo hacer más”, finalizó.

