Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Colo Colo

Javier Correa hace una promesa por su polémico festejo en Colo Colo: “Ya no lo puedo hacer más”

El delantero conversó con Redgol, donde asegura ya no es nada personal y que entiende que va a tener que festejar de otra manera.

Por Cristián Fajardo C.

Sigue a Redgol en Google!
Javier Correa asegura que no es para los hinchas de Colo Colo.
© ANDRES PINA/PHOTOSPORTJavier Correa asegura que no es para los hinchas de Colo Colo.

La temporada de Javier Correa en Colo Colo inició con varias polémicas, donde una de ellas tiene que ver con sus celebraciones mandando a callar a los que lo criticaban.

Una situación que ya le ha costado la crítica de parte de los hinchas, pero que repitió este último fin de semana cuando vencieron agónicamente a Everton en el estadio Monumental.

El delantero argentino marcó el segundo tanto de la noche y nuevamente mandó a callar en su celebración, lo que no pasó inadvertido por la parcialidad de los albos.

Por lo mismo, en conversación con Redgol, explicó el festejo donde asegura que tiene claro que ya no puede repetir la fórmula, por lo que busca otra celebración para sus próximas conquistas.

Javier Correa hizo gestos tras su gol ante Everton. Foto: Andres Pina/Photosport

Javier Correa hizo gestos tras su gol ante Everton. Foto: Andres Pina/Photosport

Los mandó a callar: La celebración de Javier Correa que dividió las aguas en Colo Colo

ver también

Los mandó a callar: La celebración de Javier Correa que dividió las aguas en Colo Colo

Javier Correa aclara su festejo en Colo Colo

Un relajado Javier Correa conversó con nuestro medio, donde uno de los temas fue su polémica celebración, la que incluso le costó las críticas de los propios hinchas de Colo Colo.

Publicidad

“Pasa que cada uno lo lleva al lugar que quiere, pero son goles, uno lo celebra a su modo, lo que siente en ese momento”, explicó el delantero argentino, en buena onda.

Por lo mismo, entiende que tendrá que cambiar su forma de celebrar cuando se repitan sus anotaciones, dejando en claro que no tiene mala con nadie.

“Pero no es nada con nadie, el cariño de la gente para mí es incondicional, debo seguir trabajando y tratar de celebrar de otra manera, ya ese festejo no lo puedo hacer más”, finalizó.

Publicidad
“Es algo…”: la respuesta de Estudiantes de La Plata tras denuncia a Colo Colo por Javier Correa

ver también

“Es algo…”: la respuesta de Estudiantes de La Plata tras denuncia a Colo Colo por Javier Correa

Lee también
La U le pone plazo a Paqui: "No podemos dejar..."
U de Chile

La U le pone plazo a Paqui: "No podemos dejar..."

Nuevo drama en la U: "Entraron en la histeria de la..."
U de Chile

Nuevo drama en la U: "Entraron en la histeria de la..."

Vuelco total en la U: el jugador que entrenó en el CDA
U de Chile

Vuelco total en la U: el jugador que entrenó en el CDA

Todo o nada: Colo Colo prepara una última oferta por fichaje estelar
Colo Colo

Todo o nada: Colo Colo prepara una última oferta por fichaje estelar

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo