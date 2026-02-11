Colo Colo ha estado mirando refuerzos en el mercado de fichajes del fútbol chileno. A días del cierre del libro, el Cacique está buscando alternativas para potenciar su plantel y así pelear todos los desafíos que se le vienen por delante.

Una de las zonas en las que se han analizado varios nombres es la delantera, donde el club ha sufrido las salidas de Salomón Rodríguez y Lucas Cepeda. Esto ha tenido a la dirigencia de Blanco y Negro pensando en opciones, apareciendo una en Brasil. No obstante, la respuesta no fue la que querían.

A pesar de que mostraron un interés, el Cacique recibió un portazo de parte de un seleccionado nacional. Una decisión que sorprende, ya que esta temporada no ha sido muy considerado en su club.

Alexander Aravena le dice “No” a Colo Colo

En Colo Colo tuvieron en sus planes el arribo de un delantero que fue protagonista en Brasil en 2025. Alexander Aravena era una de las cartas que manejaban en el Cacique para potenciar a su plantel, pero no les fue nada de bien cuando lo fueron a buscar.

Alexander Aravena pudo ser jugador de Colo Colo, pero no está ni ahí con volver a Chile. Foto: Getty Images.

Según reveló el periodista Cristián Alvarado en Los Tenores de Radio ADN, el ex Universidad Católica y hoy figura del Gremio de Brasil estuvo en la mira pero no está ni ahí con volver a Chile. “El jugador no tiene ganas“, remarcó.

¿Pero es por su pasado en la UC que se niega a venir a Colo Colo? Si bien no hubo claridad al respecto, el reportero enfatizó en que “no le gusta la posibilidad“.

Desde hace un largo rato se ha especulado con un interés del Cacique en Alexander Aravena. Sin embargo, ahora que se dio la oportunidad, el atacante no está interesado en regresar y prefiere pelear por seguir en el extranjero.

Esto deja al Eterno Campeón mirando otras alternativas en el mercado. El libro cierra 24 horas antes del arranque de la cuarta fecha la próxima semana, por lo que corren contra el tiempo.

Colo Colo recibe un portazo de Alexander Aravena y pierde a un candidato a reforzar su delantera. El Cacique se enfoca en otros nombres para poder encontrar soluciones a sus problemas.

¿Cuáles son los números de Alexander Aravena esta temporada?

Alexander Aravena rechazó a Colo Colo y decidió quedarse en Gremio, donde ha logrado disputar 4 partidos oficiales en total en la temporada 2026. En ellos no tiene goles ni asistencias y alcanza los 146 minutos dentro de la cancha.