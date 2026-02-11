Con un objetivo solidario. Tras largo tiempo sin realizarse, Colo Colo presentará en el Estadio Monumental a sus nuevas incorporaciones para la temporada 2026 en la Noche Alba, que tendrá un motivo de ayuda a los damnificados por los incendios forestales en la región del Biobío.
Será una interesante oportunidad para que el técnico Fernando Ortiz pueda ver en cancha a futbolistas que todavía no suman minutos en lo que va de Liga de Primera, pues disputarán un partido amistoso ante la Unión Española, que este. año jugará en Primera B.
A falta de confirmarse si llegarán nuevos refuerzos a Colo Colo, los fanáticos presentes en el recinto de Macul podrán ver por primera vez juntos a todos sus refuerzos, además de ayudar a las personas que lo necesitan, en una jornada donde habrá fútbol, música y más.
