Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Amistoso

Minuto a minuto: Colo Colo revive la Noche Alba con amistoso ante Unión Española

El regreso de un clásico de los veranos en el Estadio Monumental, que tendrá un carácter solidario para ayudar a los damnificados por los incendios en la Región del Biobío.

Por Alfonso Zúñiga

Sigue a Redgol en Google!
Colo Colo jugará amistoso ante Unión Española en Noche Alba Solidaria.
© ANDRES PINA/PHOTOSPORTColo Colo jugará amistoso ante Unión Española en Noche Alba Solidaria.

Con un objetivo solidario. Tras largo tiempo sin realizarse, Colo Colo presentará en el Estadio Monumental a sus nuevas incorporaciones para la temporada 2026 en la Noche Alba, que tendrá un motivo de ayuda a los damnificados por los incendios forestales en la región del Biobío.

Será una interesante oportunidad para que el técnico Fernando Ortiz pueda ver en cancha a futbolistas que todavía no suman minutos en lo que va de Liga de Primera, pues disputarán un partido amistoso ante la Unión Española, que este. año jugará en Primera B.

A falta de confirmarse si llegarán nuevos refuerzos a Colo Colo, los fanáticos presentes en el recinto de Macul podrán ver por primera vez juntos a todos sus refuerzos, además de ayudar a las personas que lo necesitan, en una jornada donde habrá fútbol, música y más.

Colo Colo vs. Unión Española: A qué hora juegan y dónde ver EN VIVO la Noche Alba Solidaria

ver también

Colo Colo vs. Unión Española: A qué hora juegan y dónde ver EN VIVO la Noche Alba Solidaria

Sigue el minuto a minuto entre Colo Colo y Unión Española por Noche Alba:

Publicidad

SE ABRIERON LAS PUERTAS EN PEDREROS

Desde las 17:00 horas que los accesos al Estadio Monumental están habilitados para que llegue la hinchada de Colo Colo a esta Noche Alba Solidaria, recordemos que los hinchas que vayan deben estar inscritos en el sistema de control biométrico del club y en el Registro Nacional de Hinchas.

¡BUENAS TARDES PARA TODOS!

Desde el Estadio Monumental les damos la bienvenida a una nueva cobertura de RedGol, esta vez para el regreso de la Noche Alba, donde Colo Colo jugará un partido amistoso ante Unión Española... ¡Acompáñenos!

Lee también
La camiseta que estrena Colo Colo en la Noche Alba
Colo Colo

La camiseta que estrena Colo Colo en la Noche Alba

Colo Colo vs. Unión Española: Horario y dónde ver la Noche Alba
Colo Colo

Colo Colo vs. Unión Española: Horario y dónde ver la Noche Alba

El canal que transmite la Noche Alba: Colo Colo vs. Unión Española
Colo Colo

El canal que transmite la Noche Alba: Colo Colo vs. Unión Española

Por su gran trabajo: Vélez le hará una estatua a Ricardo Gareca
Internacional

Por su gran trabajo: Vélez le hará una estatua a Ricardo Gareca

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo