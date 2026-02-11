Colo Colo enfrentará a Unión Española en un amistoso en el Estadio Monumental, como parte de la Noche Alba Solidaria, evento que busca recaudar fondos para apoyar a los damnificados por los incendios en la Región del Biobío.
El club promete una jornada diferente, con fútbol, música, actividades para toda la familia y varias sorpresas para los asistentes, combinando diversión y solidaridad en una noche que busca unir a los hinchas en torno a una buena causa.
Colo Colo vs. Unión Española: Horario y dónde ver la Noche Alba
Colo Colo vs.Unión Española juegan este miércoles 11 de febrero, desde las 19:00 hrs. en el Estadio Moumental David Arellano, en el marco de la Noche Alba 2026.
El partido amistoso entre Albos e Hispano, será transmitido por televisión, en la señal de TNT SPORTS Premium y de manera online y por streaming, a través de TNT SPORTS en HBO MAX, para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.
Estos son en los canales según tu cableoperador:
TNT Sports Premium
- VTR: 165 (SD) – 855 (HD)
- DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)
- ENTEL: 242 (SD) – 243 (HD)
- CLARO: 190 (SD) 490 (HD)
- GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)
- MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)
- ZAPPING: 99 (HD)
Partidos Noche Alba
- Colo Colo Femenino vs Influencers
- Colo Colo Masculino vs Unión Española
- Colo Colo Femenino vs Palestino
Probable formación Colo Colo vs. Unión Española
La oncena titular del Cacique sería con Gabriel Maureira en el arco; Matías Fernández Cordero, Javier Méndez, Erick Wiemberg y Cristián Riquelme en el sector defensivo; Álvaro Madrid, Matías Moya y Lautaro Pastrán en mitad de cancha; Leandro Hernández, Yastin Cuevas y Francisco Marchant en ataque.