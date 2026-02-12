Si bien no era el contexto en el que se quería realizar, Colo Colo por fin pudo tener su Noche Alba. En una versión solidaria, el Cacique estrenó a su plantel para el 2026 aunque no fue lo único. Y es que, además de la cancha, hubo otro detalle que se robó la película: un show de drones de talla mundial.

El Eterno Campeón tenía preparada una jornada memorable para sus hinchas en el Estadio Monumental. En la Ruca se recibieron aportes para ir en ayuda de las víctimas de los incendios en el sur, pero también hubo tiempo para hacerse un cariño después de un traumático centenario.

En los cielos del recinto de Pedrero se pudo ver un espectáculo con esta tecnología que emocionó a los fanáticos. Ahí se pudo ver varios guiños a la historia del club, lo que dejó más que feliz al pueblo albo, que disfrutó de cada uno de los momentos.

Show de drones emociona a hinchas de Colo Colo en la Noche Alba

La Noche Alba de Colo Colo tuvo fútbol, música y un tremendo show de drones. Foto: Photosport.

En plena jornada se pudo ver un increíble show de drones en los cielos de la Ruca, a cargo de uno de los especialistas en el área en Chile como Diego Mendoza. En él se pudo ver varios guiños a la historia alba, como el clásico “Vámonos, Quiñones, que jueguen los viejos“.

Eso no fue todo, ya que el espectáculo que contó con más de 300 aeronaves no tripuladas, la que repasó parte de los logos que han identificado a Colo Colo. Todo esto, bajo una ovación de quienes estaban presentes en el coloso de Pedrero.

Aunque los momentos más emotivos del show de drones llegaron con dos históricos. Primero con la aparición de Carlos Caszely con la frase “¡Se pasó!” y las Copa Libertadores de 1991 y 2012 destacando en el cielo del Estadio Monumental.

Los videos se viralizaron rápidamente en redes sociales, donde los hinchas alabaron el espectáculo. Uno que no se ve muchas veces en nuestro país y que se ve como una tremenda opción para reemplazar los fuegos artificiales que tanto problema han generado en el fútbol sudamericano.

Colo Colo celebra la Noche Alba sin derrotas y con un show de drones que emocionó a sus fanáticos. El Cacique da un paso más en la animación de partidos, con una tecnología que da que hablar en el mundo entero.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo?

Colo Colo deja atrás la Noche Alba para enfocarse en la tercera fecha de la Liga de Primera 2026, donde necesita ganar como sea. El Cacique será local ante Unión La Calera este domingo 15 de febrero a partir de las 20:30 horas.