Universidad de Chile logró un importante triunfo por 1-0 en el Superclásico contra Colo Colo en el estadio Monumental, que fue un gran respiro para el plantel de Francisco Meneghini.

Un duelo que si bien los aplausos se los llevó Matías Zaldivia por marcar el gol del triunfo ante su ex equipo, hubo uno que tuvo un trabajo silencioso y que tuvo que ver en gran parte en la conquista.

Este fue Juan Martín Lucero, quien fue protagonista de una jugada que el técnico Paqui Meneghini tiene patentada, donde fue el encargado de pivotear el balón en el área alba.

Así nació el gol de la U, pero antes hubo otras jugadas similares que no pudieron concretar, que habla del trabajo fantasma que tenía encargado el argentino y que salió como el DT quería.

Lucero fue clave en el laboratorio de Paqui en la U

El trabajo mecanizado de Francisco Meneghini dio resultado en el partido más importante, porque fue clave para la victoria en el Superclásico para Universidad de Chile.

En ese sentido, fue Marcelo Morales quien detalló que es algo que hacen constantemente, donde ahora el protagonista era Juan Martín Lucero para buscar un compañero.

“Esos balones detenidos, que en verdad los trabajamos en la semana, dio sus frutos para conseguir los tres puntos”, apuntó Morales, quien buscó a Rivero para poder armar su jugada.

Una jugada patentada que trajo frutos a la U y que será una movida a tener en cuenta ahora que los azules recuperan confianza, por lo que esta vez les trajo la felicidad.

