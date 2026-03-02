Son horas complejas las que está atravesando Colo Colo luego del triste Superclásico 199 ante Universidad de Chile. El Cacique perdió por 1-0 en el Estadio Monumental, dejando una pésima imagen luego de esa pequeña racha de tres victorias al hilo en el torneo.

Lamentablemente hubo rendimientos individuales muy bajos en el Popular, con varios jugadores que no estuvieron a la altura de las circunstancias. Uno de ellos fue Javier Correa, quien completó otro duelo ante los azules sin goles. Esta es la quinta vez se repite esto, algo que ya colmó la paciencia en la fanaticada colocolina.

Esto fue analizado por Patricio Yáñez, quien en su calidad de comentarista en Radio Agricultura analizó en duros términos el pobre rendimiento del atacante argentino visto en el recinto de Pedrero.

Duras críticas de Patricio Yáñez a Javier Correa en Colo Colo

El ex delantero partió diciendo que “se acabó ayer esto de que jueguen dos 9 y meter a uno por el costado. Fernando Ortiz no lo puede hacer más, no lo puede repetir. Está claro que no le funciona esa fórmula”.

Javier Correa tuvo otro Superclásico para el olvido con la camiseta de Colo Colo. | Foto: Photosport.

“En lo general y no es algo nuevo, a Javier Correa le cuesta mucho llegar al gol. La que ayer se generó la mandó a las manos del portero de Gabriel Castellón. El argentino genera poco y tengo la impresión de que Ortiz se va a dar cuenta”, agregó.

Para cerrar, el campeón de la Libertadores 1991 aseguró que “Ortiz tiene que meter a Lautaro Pastrán de entrada. Entra con habilidad, que juegue. Agótame 90 minutos y demuéstrame que no tiene nada, ahí lo dejas en la banca. Dale 90 minutos, dos partidos”.

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo?

El próximo compromiso del Popular será ante Audax Italiano el sábado 7 de marzo a partir de las 18:00 horas en el Estadio Bicentenario de La Florida. Este partido será válido por la fecha 6 de la Liga de Primera 2026.

