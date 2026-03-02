La victoria de Universidad de Chile ante Colo Colo empeoró los malos números de Fernando de Paul en Superclásicos. El arquero no tiene fortuna en este tipo de duelos.

Tuto ha sido uno de los jugadores más regulares de los Albos desde que asumió la titularidad. De hecho, es el capitán del club pese a su pasado en el Romántico Viajero, equipo en el que también llevó la jineta. Eso demuestra el liderazgo que impone en el camarín.

Los bajos números de Tuto de Paul

Fernando de Paul arribó a Universidad de Chile en 2016, en tiempos donde los Azules no lograban celebrar ante Colo Colo. Tuto asumió la titularidad luego de conflictos entre Johnny Herrera y Alfredo Arias, haciendo su debut en un Superclásico en 2019.

En su estadía hasta el 2021, De Paul jugó 7 duelos ante los Albos por el Bulla: 4 derrotas y 3 empates. Entre los hitos negativos que vivió, sufrió el gol con el que Esteban Paredes se convirtió en el máximo goleador histórico del fútbol chileno. Además, perdió la final de Copa Chile 2019 ante los de Macul.

Luego de tener un paso por Everton, Fernando de Paul arribó a Colo Colo en el 2023. Curiosamente, luego de su llegada a Pedrero Universidad de Chile volvió a ganar los Superclásicos después de 10 años. Tuto ha jugado ya 5 duelos contra los Azules, con 3 derrotas, 1 empate y 1 victoria.

Zaldivia y De Paul en 2019 jugando en Colo Colo y U. de Chile, respectivamente. Imagen: Photosport

Con los guantes albos, De Paul sufrió el primer triunfo de la U ante Colo Colo en el Estadio Nacional tras 12 años. También perdió la Supercopa ante el Romántico Viajero en el 2025. Si bien el arquero no ha tenido malas actuaciones, los resultados no lo han acompañado para nada.

En total, sumando ambas camisetas, Fernando de Paul ha disputado 12 Superclásicos: 7 derrotas, 4 empates y solo 1 triunfo. El argentino nacionalizado no tiene fortuna en este tipo de encuentros.

En resumen:

El portero Fernando de Paul registra 12 Superclásicos disputados con solo una victoria obtenida.

registra disputados con solo obtenida. Con Universidad de Chile , De Paul acumuló 4 derrotas y 3 empates entre 2019 y 2021.

, acumuló y entre 2019 y 2021. En su etapa con Colo Colo, el guardameta suma 3 derrotas ante el Bulla.

