Claudio Borghi deja en silencio a Fernando Ortiz por queja tras el Superclásico: “El que pierde…”

Universidad de Chile dejó mudo el estadio Monumental, porque de los últimos tres partidos jugados en Macul ganó dos y este domingo se volvió a imponer ante Colo Colo.

Los azules ganaron por 1-0 en calidad de visita por la Liga de Primera, gracias al solitario gol de Matías Zaldivia, tanto que le dolió aún más a los colocolinos por el pasado albo del defensor.

Tras el encuentro hubo reclamos por parte de Colo Colo, sobre todo de su entrenador Fernando Ortiz, quien se quejó por las decisiones arbitrales de Cristián Garay en el clásico.

ver también Claudio Borghi levanta a Matías Zaldivia y revela por qué se fue de Colo Colo a la U: “Lo sacaron…”

Bichi Borghi está en contra de los reclamos de Tano Ortiz

El Superclásico 199 fue analizado en RedGol por Claudio Borghi, quien habló de las quejas del estratega albo, pero les quitó peso y señaló que el resultado no pasó por el arbitraje.

“El árbitro se equivocó como en otros partidos, no, nada diferente. La falta de donde sale el gol, la falta de Villagra existe. No, yo no creo que haya sido preponderante en el resultado“, dijo sin darse vueltas el Bichi.

Cristián Garay fue criticado en Colo Colo. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Publicidad

Publicidad

Luego, el ex DT de Colo Colo señaló que el actual técnico albo busca excusas de cualquier parte luego de una fea derrota que puede marcar su estadía en Chile.

“El que pierde siempre le va a echar la culpa a alguien. Claro, no creo que haya pasado por el árbitro”, cerró Claudio Borghi sobre el Superclásico entre Colo Colo y la U.

En síntesis

Universidad de Chile venció 1-0 a Colo Colo en el estadio Monumental.

venció a Colo Colo en el estadio Monumental. El defensor Matías Zaldivia anotó el único gol del Superclásico 199 en Macul.

anotó el único gol del en Macul. El árbitro Cristián Garay recibió reclamos del entrenador albo Fernando Ortiz tras el partido.

Publicidad

Publicidad

ver también “No es para Colo Colo”: piden la salida de Fernando Ortiz tras el Superclásico

La tabla de posiciones de la Liga de Primera