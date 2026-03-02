Colo Colo perdió el Superclásico frente a Universidad de Chile en el estadio Monumental, por la Quinta fecha de la Liga de Primera. Las dudas vuelven al trabajo de Fernando Ortiz como DT, pero hay otro problema que inquieta en el Cacique.

Es que Colo Colo sumó seis refuerzos a principios de año, pero el minutaje no es el esperado en un club que se las tuvo que ingeniar para incorporar con problemas de caja.

Los defensas centrales Joaquín Sosa y Javier Méndez; el lateral Matías Fernández; los mediocampistas Lautaro Pastrán y Álvaro Madrid; más el delantero Maximiliano Romero arribaron al Cacique.

Contra la U fueron titulares íntegramente Sosa y Maxi Romero. Pastrán ingresó por Romero y Madrid por Vidal (ambos en los 66′).

Los seis refuerzos de Colo Colo suman apenas 992′ hasta ahora

Pero eso no mejora el sentir de deuda de los refuerzos. Joaquín Sosa es titular indiscutido, con 90′ en los cinco partidos hasta ahora y un total de 450′. Por su parte, Romero también tiene cinco estelaridades, pero con un total de 405′.

Matías Fernández Cordero es uno de los refuerzos que suma pocos minutos en Colo Colo.

Javier Méndez suma apenas los descuentos contra O’Higgins (1′), con castigo pendiente ante Deportes Limache y Everton, más suplencias rotundas frente a La Calera y la U.

Álvaro Madrid registra cuatro ingresos desde el banco con apenas 89 minutos totales. Por su parte, Pastrán lleva dos partidos entrando como suplente con un total de 47 minutos.

De los 2.700 minutos máximos que podrían sumar hasta ahora los refuerzos de Colo Colo, el Cacique de Fernando Ortiz sólo registra 992. Es decir, los fichajes albos hasta ahora cumplen con apenas el 36,74% de participación.

