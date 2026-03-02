Juan José Ribera cuestionó abiertamente el desempeño de Fernando Véjar, árbitro principal del partido que la UC le ganó a Ñublense en el estadio Nelson Oyarzún Arenas de Chillán. Los Diablos Rojos se pusieron en ventaja tras un penal bien ejecutado por Ignacio Jeraldino.

Ese cobro fue uno de los polémicos que tuvo el réferi del encuentro, que había decidido expulsar a Gary Medel. Pero luego de chequear las imágenes en el VAR, pitó sólo la falta dentro del área. Y le puso una tarjeta amarilla al Pitbull, quien no podía creer que primero se ganó la roja.

“No he visto las imágenes, las veré con calma mañana. Después de la expulsión de Pablo (Calderón) cambió el partido, cedemos un poco el balón. No hubo llegadas tan claras, harto centro que despejamos bien y un despeje de Nicola a un remate de Palavecino. Para mi gusto era más un empate por lo hecho por los dos equipos”, resumió el Coto Ribera.

Juan José Ribera se quejó del arbitraje, pero también lo hizo Daniel Garnero. (Jose Robles/Photosport).

Luego, profundizó en la actuación de Véjar. “No me gusta que las imágenes se revisan en cámara lenta, en un televisor como en un living de la casa. Cualquiera que entiende o ve fútbol sabe que el partido estuvo caliente desde el minuto 1. Fue como de Copa Libertadores, de pechazos y empujones”, describió el estratego.

“Los dos buscando con todo. Da lo mismo la razón. En ese contexto, el árbitro tiene que manejar mejor las situaciones. ¿Lo de Nicola lo cobran en la Copa Libertadores? No puede salir con las manos atrás, son reacciones innatas. Nunca fue brusco a trabar al jugador, fue a proteger al arco”, reclamó el ex DT de Audax Italiano.

Publicidad

Publicidad

Esta acción motivó una protesta del Coto Ribera. (Mauricio Ulloa/Photosport).

ver también Toro F.C: Fernando Zampedri deja en ridículo a Rafa Olarra con brutal dato goleador en Católica

Coto Ribera cuestiona a Fernando Véjar tras la derrota de Ñublense vs la UC

Las declaraciones de Juan José Ribera por la actuación de Fernando Véjar en el partido que la UC le ganó a Ñublense en Chillán no cesaron ahí. “En un clásico eso ni lo revisan. Eso me molesta. Le dije a Fernando que dentro de las cosas buenas es que él sostiene su decisión del VAR. No te cobra todo, sostienes eso porque estás viviendo el partido”, dijo el Coto.

Fernando Véjar tuvo otro cuestionado arbitraje en la Liga de Primera 2026. (Jose Robles/Photosport).

Publicidad

Publicidad

“Que el VAR te cobre todo es medio complejo, pero el VAR le cobró todo. No hubo casi ni un cobro que haya sostenido. Por algo expulsó a (Branco) Ampuero, vive la acción que evita un contra ataque nuestro. No era último hombre, pero lo puedo tomar como una agresión, fue directamente a pegar”, añadió el ex entrenador de Deportes Antofagasta y Coquimbo Unido.

Ribera tuvo más. “Son cosas muy finas que no puede revisar el VAR, no revisa sensaciones ni la temperatura del partido. Eso no me gustó. Pudo haber acciones para ambos equipos, Católica también alegó y por algo lo hizo”, aseguró el estratego de los Diablos Rojos.

Hubo varias discusiones en el partido que la Católica le ganó a Ñublense en Chillán. (Mauricio Ulloa/Photosport).

Publicidad

Publicidad

Es más, Daniel Garnero fue expulsado al cabo del pitazo final en el encuentro. “En alguna jugada que sostengan su decisión. Después uno se puede equivocar, somos seres humanos. No haré un análisis completo del VAR. Fue un partido parejo, pero es angustiante que todas las sanciones las revisen en televisión”, afirmó Ribera.

“Por algo está la decisión del árbitro, que alguna podría sostener. La que más me duele es la de Nicola, cómo va a ser penal. Evita un gol de Zampedri, después si lo pasó a llevar bueno, es parte del juego. Revisaron esa jugada cinco minutos”, insistió el Coto Ribera, que debe afinar detalles para visitar a Deportes Concepción el 6 de marzo.

ver también Cambio obligado en la UC: la molestia de Juan Ignacio Díaz remece el once ante Ñublense

Revisa el compacto del triunfo cruzado ante Ñublense en Chillán

Publicidad

Publicidad

Así va la tabla de posiciones en la Liga de Primera 2026

Ñublense suma 8 puntos al cabo de cinco fechas disputadas en la Liga de Primera 2026.