A sus 38 años, Fernando Zampedri demuestra que está más vigente que nunca. Este domingo el Toro lideró la remontada 1 a 2 de Universidad Católica ante Ñublense con la que se instalan como sublíderes de la tabla de posiciones.

El elenco dirigido por Daniel Garnero no la tuvo nada de fácil en su visita a los Diablos Rojos, quedando abajo en el marcador temprano. Sin embargo, un penal les permitió acortar la diferencia y así ir a buscar la victoria en el complemento, donde el delantero sería fundamental.

Un doblete le permitió al artillero cruzado llegar a 8 goles en 5 fechas, números que nadie imaginó que tendría en 2026. Sin duda un momento que le permite soñar en grande antes del debut internacional en unas semanas más.

Ñublense y Católica reparten puntos en la tabla de posiciones

Universidad Católica vuelve a sumar de a tres gracias a un principal figura. Fernando Zampedri se matriculó con un doblete para que los Cruzados derrotaran a domicilio y por 1 a 2 a Ñublense en Chillán por la Liga de Primera.

Un doblete de Fernando Zampedri le permite a Católica vencer a Ñublense y escalar en la tabla. Foto: Photosport.

Los Diablos Rojos abrieron el marcador en los 26′ gracias a un penal de Ignacio Jeraldino. Antes del descanso y por la misma vía llegaría el empate para la UC, obra el Toro, que no perdonó y devolvió al encuentro a su equipo.

En el segundo tiempo, Universidad Católica comenzó a adueñarse de las acciones y fue acercándose cada vez con más peligro. Así llegó el minuto 90′, donde un centro fue aprovechado por Fernando Zampedri, quien ganó por los aires y metió un frentazo letal para sellar el 1 a 2 agónico.

El resultado le permite a la UC sumar tres puntos que valen oro en la pelea por el liderato de la tabla de posiciones. Con ellos, llegan a 10 unidades, quedando en el segundo lugar a sólo una del líder Deportes Limache.

Por su parte, los Diablos Rojos se estancan en el sexto puesto con 8 puntos. Un revés para un equipo que estuvo a nada de salvar una igualdad que, pese a todo, le servía mucho más.

Universidad Católica derrota a Ñublense y se mete en la parte alta de la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026. Los Cruzados dan un nuevo golpe para no ceder terreno en la cima y así alcanzar el título a fin de año.

Así quedan Ñublense y U. Católica en la tabla de la Liga de Primera 2026

