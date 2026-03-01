Universidad de Chile derrotó a Colo Colo en el Superclásico. Los jugadores azules solo fueron felicidad tras la victoria. Así lo demostraron celebrando en la cancha y en camarines.

En un partido que no tuvo grandes llegadas, un balón muerto le dio vida al León. A los 70 minutos, un tiro libre de Marcelo Morales fue pivoteado por Juan Martín Lucero, encontrando a Matías Zaldivia en el corazón del área. El central con pasado albo cumplió con la “ley del ex”.

La celebración de U. de Chile

Universidad de Chile venía muy mal. De hecho, el amplio favorito era Colo Colo debido a que venía de tres triunfos consecutivos, mientras el Bulla no sumaba victorias durante el 2026. Sin embargo, en Macul los dirigidos por Francisco Meneghini se quedaron con la victoria.

Por todas las críticas que habían recibido, el pitazo final de Cristián Garay fue un verdadero desahogo para el plantel del Romántico Viajero. Rápidamente corrieron a abrazarse y todos se juntaron en mitad de cancha, cantando mientras las casi 40 mil personas los insultaban.

Los futbolistas de Universidad de Chile se dirigieron a camarines para seguir con la fiesta. Ahí, al ritmo del reguetón se quitaron toda la presión del mal inicio. Incluso, entonaron el clásico “el indio no lo puede creer…”, lo cual quedó registrado en la cámara de RedGol.

Hasta las canciones de Maximiliano Guerrero, naciente artista urbano, se escucharon en el camarín visitante del Estadio Monumental. Este fue adornado con los colores de la U para la ocasión de parte de los forasteros. Marcelo Morales transmitió parte de los festejos en redes sociales.

Universidad de Chile no tendrá mucho tiempo para celebrar, ya que el próximo miércoles tendrá que enfrentar a Palestino por la Copa Sudamericana. Pese a eso, será una noche muy dulce para Francisco Meneghini y los suyos.