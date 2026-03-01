La U de Chile se quedó con la versión 199 del Superclásico del fútbol chileno. Este domingo el Romántico Viajero venció por la cuenta mínima a Colo Colo con un gol que llegó de la mano de dos con pasado albo: Matías Zaldivia y Juan Martín Lucero.

El defensor fue el encargado de anotar el tanto de la victoria azul luego de una asistencia del atacante, quien vivió un partido aparte con la hinchada. Una actuación con la que sepultan su pasado en el Estadio Monumental y se transforman en pilares del Bulla en 2026.

Los hinchas se han dividido entre que si fue o no error de la defensa alba. Aunque más allá de ello, en el elenco estudiantil festejan tres puntos que valen oro para salir del fondo de la tabla de posiciones de la Liga de Primera.

Lucero la arma y Zaldivia le da el triunfo a la U ante Colo Colo en el Superclásico

Matías Zaldivia fue el héroe de la U de Chile en el Superclásico. El defensor anotó el gol del triunfo del Romántico Viajero ante Colo Colo, cumpliendo con la siempre letal ley del ex.

Matías Zaldivia anotó el gol con el que la U venció a Colo Colo. Foto: Photosport.

Cuando se jugaban los 70′ minutos de partido y luego de una torpe falta de Jonathan Villagra, un centro de Marcelo Morales fue a dar al área. Ahí apareció Juan Martín Lucero con un cabezazo para pivotear el balón y dejarlo servido.

Paseándose frente a la portería, la pelota le quedó lista a Matías Zaldivia para fusilar el arco de Fernando De Paul y anotar el 0 a 1. Uno con el que suman tres puntos muy valiosos y, por fin, se sacan la mala racha de encima.

En lo que iba de temporada 2026, la U no había logrado ganar ninguno de sus partidos. Es por ello que la victoria de esta tarde le da un respiro enorme no sólo al plantel, sino que también Francisco Meneghini, el que estaba colgando en la banca.

Dos de los tres jugadores con pasado albo que volvieron a pisar el Estadio Monumental fueron claves para poder celebrar otra vez. El defensor y el delantero festejaron una conquista que les permite tomar confianza después de un inicio difícil de año.

Matías Zaldivia y Juan Martín Lucero le dan el triunfo a la U en el Superclásico contra Colo Colo. El zaguero deja más que en el pasado su historia con el Cacique y demuestra que hoy sólo piensa en el Romántico Viajero.

Así quedan Colo Colo y la U en la tabla tras el Superclásico

