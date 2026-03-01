Colo Colo no se guardará nada y va con lo mejor que tiene a enfrentar el Superclásico. Este domingo el Cacique enfrenta a la U de Chile en el Estadio Monumental en un encuentro para el que tiene una novedad que deja a un nuevo cortado.

El elenco dirigido por Fernando Ortiz enfrenta a su archirrival buscando la cima de la tabla de posiciones de la Liga de Primera. Es por ello que el técnico se la jugó con una convocatoria en la que celebra el regreso de Javier Correa, lo que lo obliga a sacar a otra figura.

Candidatos había y varios, pero el Tano finalmente se inclinó por uno al que le dio oportunidades cuando llegó pero que no lo ha logrado convencer. Un presente que lo deja por detrás de dos jugadores y que frena su joven carrera.

Cristian Riquelme, el gran perjudicado en Colo Colo para el Superclásico

El regreso de Javier Correa también trae a un nuevo cortado en Colo Colo. Cristian Riquelme queda con la misión cuesta arriba para poder hacerse un espacio en el Cacique justo cuando se viene el Superclásico ante la U.

El lateral de 22 años había aparecido en el debut frente a Deportes Limache, pero desde entonces ha perdido terreno. Tanto, que ahora no fue ni convocado al encuentro ante el Romántico Viajero para dejarle su lugar a Javier Correa.

El delantero se recuperó de sus problemas físicos y se sumó a la lista de citados de Colo Colo. Por su parte, Cristian Riquelme desapareció por completo, lo que lo transforma en el nuevo cortado.

Su situación preocupa a los hinchas, especialmente por su edad. Sin espacio en el esquema de Fernando Ortiz, pudo salir a préstamo en el último mercado, pero se quedó a pelear una oportunidad que no ha llegado.

Quedará esperar para ver qué es lo que pasará con su caso. El inicio de la Copa de la Liga y la Copa Chile podría darle chances, aunque todo dependerá de lo que tenga en mente el Tano, que antes lo probó más como un extremo que como lateral, donde ya tiene a Diego Ulloa y Erick Wiemberg.

Colo Colo recupera a Javier Correa pero con Cristian Riquelme quedándose sin un lugar entre los convocados. El Cacique está teniendo una intensa pelea por un puesto, donde hay varios que se están quedando en el camino.

Así están Colo Colo y la U en la tabla de la Liga de Primera 2026

