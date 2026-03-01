Colo Colo ya tiene todo listo para salir a buscar los tres puntos que le permitan llegar a la cima del torneo. Este domingo 1 de marzo desde las 18:00 horas el Cacique recibe a la U de Chile en el Superclásico 199, duelo para el que tiene formación confirmada.

Luego de tres triunfos al hilo, Fernando Ortiz parece haber encontrado el equipo ideal para poder pelear esta temporada. Es por ello que, si bien se especuló con algunos cambios, el técnico mantiene a sus elegidos.

Aunque, a diferencia de lo visto ante O’Higgins, sí habrá una importante novedad. Este es el regreso de Javier Correa, el que deja atrás los problemas físicos para que vuelva el doble 9 al esquema del Eterno Campeón.

Con doble 9: la formación de Colo Colo para enfrentar a la U en el Superclásico

Colo Colo no se arriesga y apuesta por el clásico “Equipo que gana, repite”. El Cacique mantiene prácticamente a todos sus titulares, aunque con la novedad del regreso de Javier Correa.

Javier Correa y Maximiliano Romero serán titulares en la formación de Colo Colo contra la U. Foto: Photosport.

En la portería, Fernando De Paul se mantiene firme como el arquero estelar del Eterno Campeón. Su gran actuación ante O’Higgins y el portar la jineta lo tendrán como uno de los protagonistas ante su ex equipo.

En la defensa el técnico parece haber encontrando por fin la línea de cuatro de la tranquilidad. Nuevamente serán Jeyson Rojas, Jonathan Villagra, Joaquín Sosa y Diego Ulloa los encargados de proteger el fondo albo.

En el mediocampo era donde estaban las mayores dudas por las prácticas de titular que tuvo Álvaro Madrid. No obstante, Fernando Ortiz ratifica a Arturo Vidal, Tomás Alarcón, Víctor Felipe Méndez y Claudio Aquino como sus hombres en esa zona.

Finalmente está el ataque, donde Javier Correa regresa para recuperar su lugar como titular. El delantero sienta a Leandro Hernández, que jugara ante O’Higgins, para ser el socio de Maximiliano Romero.

Así, Colo Colo ya tiene formación confirmada para el Superclásico ante la U. Esta será con Fernando De Paul en el arco; Jeyson Rojas, Jonathan Villagra, Joaquín Sosa y Diego Ulloa en la defensa; Arturo Vidal, Tomás Alarcón, Víctor Felipe Méndez y Claudio Aquino en el mediocampo; Maximiliano Romero y Javier Correa en la delantera.

Así están Colo Colo y la U en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

En resumen, la formación confirmada de Colo Colo…

Regreso del “Doble 9” titular: La gran novedad en el esquema de Fernando Ortiz es la vuelta de Javier Correa , quien superó sus molestias físicas y recuperó su puesto en desmedro del juvenil Leandro Hernández. El argentino hará dupla de ataque con Maximiliano Romero , apostando por toda la potencia ofensiva para herir a la U.

La gran novedad en el esquema de Fernando Ortiz es la vuelta de , quien superó sus molestias físicas y recuperó su puesto en desmedro del juvenil Leandro Hernández. El argentino hará dupla de ataque con , apostando por toda la potencia ofensiva para herir a la U. Vidal y Alarcón ratificados: Pese a las pruebas realizadas durante la semana con Álvaro Madrid, el técnico decidió mantener su jerarquía en el mediocampo. Arturo Vidal y Tomás Alarcón asoman como los ejes de la zona de volantes, acompañados por Víctor Felipe Méndez y Claudio Aquino, priorizando la experiencia para un duelo de alta presión.

Pese a las pruebas realizadas durante la semana con Álvaro Madrid, el técnico decidió mantener su jerarquía en el mediocampo. asoman como los ejes de la zona de volantes, acompañados por Víctor Felipe Méndez y Claudio Aquino, priorizando la experiencia para un duelo de alta presión. Defensa y arco inamovibles: El “Tuto” Fernando De Paul se consolida como el arquero estelar y capitán ante su exequipo. En la zaga, Ortiz repite la línea de cuatro que le ha dado solidez y tres vallas invictas consecutivas: Jeyson Rojas, Jonathan Villagra, Joaquín Sosa y Diego Ulloa.

