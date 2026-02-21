Colo Colo asume un duro desafío al visitar a O’Higgins, por la cuarta fecha de la Liga de Primera. Los Albos mantienen dos victorias al hilo y pretenden mantener el impulso y llegar con racha al Superclásico frente a Universidad de Chile.

Durante la semana, Fernando Ortiz probó variantes y dejó algunas interrogantes. La condición física de Javier Correa mantiene la alerta, aunque el DT ya movió la pizarra: en la última práctica, el Tano ensayó el once y se inclinó por Leandro Hernández como titular por la banda derecha.

Los cambios de Ortiz para la formación de Colo Colo vs. O’Higgins

En conferencia, Fernando Ortiz confirmó que Correa no será considerado para el duelo, por lo que se abre la incógnita sobre quién ocupará su lugar en la nómina o si Yastin Cuevas quedará como única alternativa de área.

Pero hay una novedad: Lautaro Pastrán ya está en condiciones de ser citado y asoma como carta para medirse con los rancagüinos, pensando también en resguardar al argentino de cara al Superclásico.

Según información fue revelada por Cacique Pasión, donde adelantaron el posible once albo para el choque ante O’Higgins. La formación estaría compuesta por Fernando de Paul en portería; Jeyson Rojas, Jonathan Villagra, Joaquín Sosa y Diego Ulloa en defensa; Tomás Alarcón, Arturo Vidal y Víctor Felipe Méndez en la zona media; dejando en ofensiva a Leandro Hernández, Claudio Aquino y Maximiliano Romero.

Apostando por ratificar al equipo ganador, que, más allá de la baja de Javier Correa por lesión, se mantienen prácticamente los mismos nombres que vienen de enfrentar a Unión La Calera, una señal clara de que el DT quiere consolidar su esquema y darle continuidad a la base para elevar el rendimiento colectivo.

¿A qué hora juega Colo Colo vs. O’Higgins?

Colo Colo vs. O’Higgins, juegan este sábado 21 de febrero, desde las 18:00 hrs. en el Estadio Codelco El Teniente, por la Fecha 4 del Campeonato Nacional.

