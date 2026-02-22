Colo Colo ya dio vuelta la página de la importantísima victoria por 1-0 ante O’Higgins, por la cuarta fecha de la Liga de Primera 2026, disputado en el estadio El Teniente de Rancagua.

Esto, porque de inmediato cambió el chip para mentalizarse en lo que vendrá la próxima semana, el primero Superclásico del torneo, donde serán locales en el estadio Monumental ante Universidad de Chile.

Uno que sacó la voz de inmediato para encender motores para el choque contra su archirrival fue Arturo Vidal, quien asegura que es un partido que estaban esperando.

“Todos sabemos lo lindo que es jugar un clásico, en casa, contra la U. Tenemos días para trabajar, ahora a descansar y mañana empezar a pensar en el partido contra la U, pero este triunfo nos da mucha confianza para lo que viene. Cada partido que pasa seguiremos mejorando y trabajando más fuertes que nunca”, explicó.

Colo Colo llega como el ánimo a tope para el Superclásico: está en el segundo lugar con 9 puntos.

Colo Colo espera a la U en el Monumental

Arturo Vidal sabe que será protagonista de la semana del Superclásico contra Universidad de Chile, por lo que desde la vereda de Colo Colo se encargó de encenderlo.

“Colo Colo siempre es favorito contra cualquiera que juegue en Chile es favorito, pero vamos a tener mucha humildad para seguir trabajando esta semana al máximo, tratar de hacer un mejor partido del que se hizo hoy día para poder quedarnos con los tres puntos contra la U“, explicó.

Por lo mismo, hace un llamado a seguir creciendo, teniendo en cuenta que están en el segundo lugar con 9 puntos (los mismos que Huachipato) y la U está bien lejos con 2 unidades, pero con un partido menos ante Limache.

“Se podría decir que es una semana ideal, pero hay que trabajar muy duro, hay que seguir mejorando en los detalles, tratar de marcar antes contra la U y manejar cómo lo estamos haciendo, terminar también en cero que es muy importante. Todos estamos muy concentrados en ayudar al equipo, en que este año nos vaya bien y ojalá poder salir campeón“, finalizó.

