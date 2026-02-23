“Feliz en la cancha”: Alejandro Tabilo sorprende con nuevo anuncio para el Chile Open

Alejandro Tabilo da vuelta la página tras la derrota en la final del ATP 500 de Río de Janeiro. El chileno tuvo la chance de lograr el título pero cayó ante Tomás Etcheverry.

Sin embargo, el tenista de 28 años dio rápidamente vuelta la página y ahora se enfoca en el Chile Open. Todo indica que se debut será el miércoles en primera ronda ante Tomás Barrios.

Lo que será la revancha para el nacido en Toronto. El tema es que en medio de su preparación par el torneo en San Carlos de Apoquindo realizó un importante anuncio de cara a lo que se viene en la temporada 2026.

El importante anuncio de Alejandro Tabilo

La raqueta nacional, que ahora es 42° del ranking mundial, hizo oficial su vínculo con el entrenador trasandino German Gaich. El cordobés ya ha dirigido a especialistas como Facundo Argüello, Pedro Cachín, Facundo Bagnis y Fabio Fognini.

Pero Tabilo ahora apuesta a una dupla técnica donde también aparece la figura de Juan Pablo Gandara. Es que los resultados fueron inmediatos y la semana en el ATP de Río fue la muestra en cancha.

“Un poco de lo que fue una tremenda semana con un tremendo equipo. Aprovecho de contarles que vamos a empezar a trabajar con German Gaich y Juan Pablo Gandara en este nuevo proceso. Muy feliz con todo lo logrado en tan poco tiempo y queda mucho por delante!”, destacó en sus redes.

“Cada vez me siento más devuelta y feliz en la cancha. Vamos en el camino correcto para volver a donde estábamos y más. Muy motivado por lo que se viene”, agregó el zurdo.

Por lo que el tenista de 28 años decidió hacer oficial la decisión de tener la dupla en su esquina. Cabe consignar que también está en su cuerpo técnico el preparador físico Víctor Olguin.

A su vez tuvo palabras de agradecimiento para su pilar fundamental Male De Lorenzo que lo acompaña en las buenas y en las malas. “Gracias por apoyarme en este proceso y bancarme en lo que sea. Increíble todo lo que hemos logrado juntos y aún queda mucho más”, cerró.