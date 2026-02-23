Este lunes 23 de febrero arranca de manera oficial el Chile Open 2026, certamen categoría 250 del ATP que se disputará en Santiago, específicamente en el complejo San Carlos de Apoquindo, y cuyo cuadro principal contará con nada más y nada menos que cinco chilenos en competencia en singles.

ver también ¡Impresionante! El premio que aseguró Tabilo por llegar a la final del ATP 500 de Río de Jainero

Nicolás Jarry, Matías Soto, Alejandro Tabilo, Tomás Barrios y Cristian Garín dirán presente en el cuadro principal de este certamen tenístico y, a continuación, te invitamos a conocer dónde ver este torneo en vivo por TV en Chile, así como también de forma online y los horarios de la primera ronda.

¿Dónde ver por TV y online el Chile Open 2026?

A diferencia de otros torneos de tenis que habitualmente son transmitidos en Chile por la plataforma ESPN y Disney+, el ATP 250 de Santiago, también conocido como Chile Open, irá de manera exclusiva por la señal de TNT Sports Premium en televisión , en los siguientes canales, según tu cableoperador:

TNT Sports Premium

VTR: 165 – 855

DTV: 631 – 1631

ENTEL: 242 – 243

CLARO: 190 – 490

GTD/TELSUR: 71 – 845

MOVISTAR: 486 – 931

TU VES: 504

ZAPPING: 99

Adicionalmente, podrás seguir ONLINE el certamen santiaguino por la plataforma HBO Max en Chile y, en el exterior, mediante Tennis TV , ambas aplicaciones previo pago de una suscripción mensual.

Programación de la 1° ronda del Chile Open:

Lunes 23 de febrero

Dusan Lajovic vs. Yannick Hanfmann a partir de las 13:00 horas de Chile.

Andrea Pellegrino vs. Alex Barrena no antes de las 15:00 horas de Chile.

Francisco Comesaña vs. Pedro Martínez al término del partido entre Pellegrino y Barrena.

Nicolás Jarry vs. Dino Prizmic no antes de las 20:00 horas de Chile.

Publicidad

Publicidad

Al cierre de esta nota, faltan los horarios confirmados por parte de la organización de los duelos del día martes, donde jugarán Tabilo vs. Barrios, además de Matías Soto vs. Tomás Etcheverry, Cristian Garín vs. Juan Manuel Cerúndolo y otros participantes.