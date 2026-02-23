Es tendencia:
Tenis

Chile Open 2026: ¿Dónde ver en vivo por TV y streaming el ATP 250 de Santiago?

Conoce las distintas plataformas que transmitirán el ATP 250 de Santiago en vivo por televisión y streaming en Chile y el mundo.

Por Franco Abatte

Alejandro Tabilo será parte de los chilenos que competirá en el Chile Open 2026.
© FELIPE ZANCA/PHOTOSPORTAlejandro Tabilo será parte de los chilenos que competirá en el Chile Open 2026.

Este lunes 23 de febrero arranca de manera oficial el Chile Open 2026, certamen categoría 250 del ATP que se disputará en Santiago, específicamente en el complejo San Carlos de Apoquindo, y cuyo cuadro principal contará con nada más y nada menos que cinco chilenos en competencia en singles.

Nicolás Jarry, Matías Soto, Alejandro Tabilo, Tomás Barrios y Cristian Garín dirán presente en el cuadro principal de este certamen tenístico y, a continuación, te invitamos a conocer dónde ver este torneo en vivo por TV en Chile, así como también de forma online y los horarios de la primera ronda.

¿Dónde ver por TV y online el Chile Open 2026?

A diferencia de otros torneos de tenis que habitualmente son transmitidos en Chile por la plataforma ESPN y Disney+, el ATP 250 de Santiago, también conocido como Chile Open, irá de manera exclusiva por la señal de TNT Sports Premium en televisión, en los siguientes canales, según tu cableoperador:

TNT Sports Premium
VTR: 165 – 855
DTV: 631 – 1631
ENTEL: 242 – 243
CLARO: 190 – 490
GTD/TELSUR: 71 – 845
MOVISTAR: 486 – 931
TU VES: 504
ZAPPING: 99

Adicionalmente, podrás seguir ONLINE el certamen santiaguino por la plataforma HBO Max en Chile y, en el exterior, mediante Tennis TV, ambas aplicaciones previo pago de una suscripción mensual.

Programación de la 1° ronda del Chile Open:

Lunes 23 de febrero

  • Dusan Lajovic vs. Yannick Hanfmann a partir de las 13:00 horas de Chile.
  • Andrea Pellegrino vs. Alex Barrena no antes de las 15:00 horas de Chile.
  • Francisco Comesaña vs. Pedro Martínez al término del partido entre Pellegrino y Barrena.
  • Nicolás Jarry vs. Dino Prizmic no antes de las 20:00 horas de Chile.
Al cierre de esta nota, faltan los horarios confirmados por parte de la organización de los duelos del día martes, donde jugarán Tabilo vs. Barrios, además de Matías Soto vs. Tomás Etcheverry, Cristian Garín vs. Juan Manuel Cerúndolo y otros participantes.

