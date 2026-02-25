La U de Chile no lo ha pasado bien en el inicio de la temporada y no sólo por los malos resultados. Además de no haber conseguido triunfos, el Romántico Viajero llega al Superclásico ante Colo Colo con una tremenda duda: Lucas Assadi.

El 10 del elenco estudiantil sufrió problemas físicos que lo tenían prácticamente descartado. Informes en las últimas horas lo dejaban sin chances de jugar un duelo clave por la Liga de Primera ante el Cacique, pero este miércoles Francisco Meneghini sorprendió a todos con sus novedades.

El técnico sacó la voz y contó la verdad sobre lo que está pasando con el delantero. Ahí no sólo negó que esté descartado, sino que reveló que lo esperarán hasta última hora.

Francisco Meneghini no descarta a Lucas Assadi en la U para el Superclásico

La situación de Lucas Assadi ha tenido con el corazón en la mano a la U. El 10 no ha rendido igual que con Gustavo Álvarez y ahora sufrió una lesión que lo deja como la gran duda para el Superclásico con Colo Colo.

Lucas Assadi se lesionó y su aparición en la U para el Superclásico con Colo Colo está en duda. Foto: Photosport.

Pero si bien muchos lo han descartado, lo cierto es que en la interna esto no está confirmado. Así por lo menos lo dio a entender el técnico Francisco Meneghini, quien en conversación con TNT Sports fue claro al señalar que marginar al jugadores es algo que “todavía no está claro“.

Paqui le avisó a los hinchas de la U que, más allá de la molestia que sufrió, Lucas Assadi todavía puede meterse a la lista de citados para el Superclásico con Colo Colo. “Fue una torcedura de tobillo importante, pero estamos viendo la evolución“.

“Al igual que lo de Octavio (Rivero), que se ve un poquito difícil también, pero hay una evolución y al ser temas de dolor hay que ver como lo van tolerando, como se van sintiendo y lo vamos a definir más cerca del partido“, añadió el DT azul.

Eso sí, Francisco Meneghini tiene claro que si no lo tiene, no se hará problemas. “La idea se mantiene. Obviamente Lucas es un jugador especial, distinto, que es difícil de reemplazar con esas características, pero la estructura no se va a mover mucho“.

“Va a haber ajustes, sí. Estratégicos, que hacemos en todos los partidos. No son siempre los mismos espacios para atacar y lo mismos espacios importantes para defender, eso varía según el rival, pero nosotros tenemos una estructura base que es la venimos manteniendo en estos cuatro partidos independiente de los nombre, y no va a variar mucho“, sentenció.

De esta forma, la misma U confirma que Lucas Assadi todavía no está descartado para el Superclásico de este fin de semana ante Colo Colo. El Romántico Viajero ruega para que su 10 esté a disposición y así poder ir a buscar un triunfo que necesitan con urgencia.

¿Cuándo y a qué hora es el Superclásico entre Colo Colo y la U?

Lucas Assadi espera recuperarse de manera milagrosa para decir presente en el Supeclásico. La U visita a Colo Colo en el Estadio Monumental este domingo 1 de marzo a partir de las 18:00 horas.

