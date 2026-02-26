El Superclásico se acerca cada vez más y este jueves se vivió una jornada clave, pero que tuvo un detalle no menor. Durante esta tarde se llevó a cabo la conferencia de capitanes y técnicos de Colo Colo y la U de Chile, en la que Fernando Ortiz no estuvo presente.

El técnico del Cacique debía estar sentado enfrentando los micrófonos de la prensa junto a Fernando De Paul, lo que finalmente no ocurrió. Esto de inmediato llamó la atención de los hinchas, quienes se preocuparon por su DT. No obstante, fue su reemplazante quien contó el motivo.

Y es que uno de los ayudantes del Tano reveló que debió irse del Estadio Monumental rumbo a una clínica por un tema familiar. Esto, ya que se adelantó el nacimiento de su segundo hijo, pero el primero chileno.

Fernando Ortiz espera por la llegada de su primer hijo chileno

La ausencia de Fernando Ortiz de la conferencia de capitanes y técnicos previo al Superclásico tiene un especial motivo. El DT de Colo Colo celebra la llegada de su segundo hijo justo antes de enfrentar a la U, por lo que ruega que venga con la “marraqueta bajo el brazo”.

Fernando Ortiz celebra la llegada de su segundo hijo, pero el primero chileno desde que llegó a Colo Colo. Foto: Photosport.

Luego de no aparecer en la ANFP para la cita, muchos quedaron sorprendidos y los rumores no tardaron en aparecer. Pero antes de cualquier espacio a especulaciones, fue su ayudante técnico quien explicó lo que pasó.

“Quiero dar el motivo por el que Fernando Ortiz no está“, comenzó explicando ante los medios de comunicación. “Tuvo que salir corriendo a la clínica porque se adelantó el bebé“.

Desde que llegó a Colo Colo que el técnico había revelado que estaba esperando a su segundo hijo y esperaba que fuera chileno. Los plazos apuntaban a su nacimiento en enero, pero todo indica que se estuvo anticipando unos días.

La noticia se celebra en el camarín del Eterno Campeón, donde la imagen del Tano ha ido ganándose el cariño del plantel. Quedará esperar para ver si esto sacude la planificación de cara al choque con el Bulla o si se mantendrá trabajando.

Fernando Ortiz festeja el nacimiento de su segundo hijo, el primero chileno. Colo Colo tiene un nuevo hincha albo y todos esperan que traiga la buena suerte con él para el Superclásico ante la U.

Colo Colo recibe a la U de Chile este domingo 1 de marzo desde las 18:00 horas.

